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ABD’li aktör Seagal, Rusya-ABD ilişkileri özel temsilcisi

Oyuncu Steven Seagal, ABD ve Rusya arasındaki insani ilişkilerden sorumlu özel temsilci olarak atandı

İHA | 05.08.2018 - 02:17..
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Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı oyuncu Steven Seagal’in, ABD ve Rusya arasındaki insani ilişkilerden sorumlu özel temsilci olarak atandığı duyuruldu.

Konu hakkında açıklama yapan Seagal, “Rusya- ABD ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olmak için her zaman elimden geleni yapmayı isterim” ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır gayri resmi olarak iki ülke arasındaki iletişimi sağladığını belirten Seagal, “Aynı şeyi resmi olarak yapacağım için minnettarım” dedi.

2016'DA RUS VATANDAŞI OLDU

Steven Seagal 2016 yılında Rusya vatandaşlığını almıştı. Oyuncunun aynı zamanda ABD ve Sırbistan vatandaşlıkları da var.

ABD’li aktör Seagal, Rusya-ABD ilişkileri özel temsilcisi

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