ABD'li askeri yetkililer YPG'yi ziyaret etti

AB, YPG ile sıkı ilişkilerini korumaya devam ediyor. Türkiye'nin baskılarına rağmen YPG ortaklığından vazgeçmeyen Washington yönetimi, YPG üslerine ziyaret yaptı.

ABD'nin Suriye'deki en üst rütbeli Generali olan Paul Funk, Haseke'ye gitti.

YPG'LİLER DANSÇI KILIĞINA GİRDİ

Türkiye'de polislerden ve Mehmetçik'ten kaçmak için etekler giyerek kadın kılığına bürünen PKK'lı teröristler bu sefer de ABD'li komutanın gönlünü eğlendirmek için dansöz oldu.

FUNK'IN KEYFİ YERİNDE

Haseke olduğu tahmin edilen bir bölgeye ziyaret gerçekleştiren Funk'ın gelişinden sonra eğlence düzenleyen YPG'liler, dans kıyafetleri giyinerek Funk'a gösteri yaptılar. General Funk'ın da eğlence sırasında oldukça keyifli olduğu gözden kaçmadı.

Funk'a YPG'nin sözde komutanları ile kurmaylar da eşlik etti.