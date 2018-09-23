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ABD'li askeri yetkililer YPG'yi ziyaret etti

ABD'nin Suriye'deki en yüksek rtütbeli komutanı Paul Funk YPG kontrolündeki bir bölgeye ziyaret gerçekleştirdi. YPG'li teröristler General Funk'ı eğlendirmek için dansöz kıyafetleri giydi.

Haber Merkezi | 23.09.2018 - 13:00..
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AB, YPG ile sıkı ilişkilerini korumaya devam ediyor. Türkiye'nin baskılarına rağmen YPG ortaklığından vazgeçmeyen Washington yönetimi, YPG üslerine ziyaret yaptı.

ABD'nin Suriye'deki en üst rütbeli Generali olan Paul Funk, Haseke'ye gitti.

ABD'li askeri yetkililer YPG'yi ziyaret etti

YPG'LİLER DANSÇI KILIĞINA GİRDİ

Türkiye'de polislerden ve Mehmetçik'ten kaçmak için etekler giyerek kadın kılığına bürünen PKK'lı teröristler bu sefer de ABD'li komutanın gönlünü eğlendirmek için dansöz oldu.

ABD'li askeri yetkililer YPG'yi ziyaret etti

FUNK'IN KEYFİ YERİNDE

Haseke olduğu tahmin edilen bir bölgeye ziyaret gerçekleştiren Funk'ın gelişinden sonra eğlence düzenleyen YPG'liler, dans kıyafetleri giyinerek Funk'a gösteri yaptılar. General Funk'ın da eğlence sırasında oldukça keyifli olduğu gözden kaçmadı.

ABD'li askeri yetkililer YPG'yi ziyaret etti

Funk'a YPG'nin sözde komutanları ile kurmaylar da eşlik etti.

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