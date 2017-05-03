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ABD'li askerin ölümünü fotoğrafladığı ortaya çıktı

ABD Ordusu, bünyesinde fotoğrafçı olarak görev yapan Hilda Clayton'ın çektiği son fotoğrafı yayınladı.

03.05.2017 - 14:04
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ABD ordusunda fotoğrafçı olarak görev yapan Hilda Clayton, 2013 yılında Afganistan'daki bir eğitimde bir havan topunun patlaması nedeniyle yanındaki 4 kişiyle birlikte hayatını kaybetmişti.

PATLAMA ANINDA DENKLANŞÖRE BASTIĞI ORTAYA ÇIKTI

22 yaşındaki Clayton'ın patlama anında, deklanşöre bastığı ve ölümüne neden olan patlamanın fotoğrafını çektiği ortaya çıktı.

ABD'li askerin ölümünü fotoğrafladığı ortaya çıktı

ORDU, AİLESİNDEN İZİN ALARAK FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

ABD Ordusu bünyesinde Afganistan'da hayatını kaybeden ilk fotoğrafçı olan Hilde Clayton'ın çektiği son kareler, ordu tarafından ailesinden izin alındıktan sonra yayınlandı.

ABD'li askerin ölümünü fotoğrafladığı ortaya çıktı

ABD'li askerin ölümünü fotoğrafladığı ortaya çıktı

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