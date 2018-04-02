taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.942
USD
3,9639
EURO
4,8856
ALTIN
170,06
PETR
68,7700

ABD'li askerler Menbiç'te Türk askerini izledi

Proje terör örgütü PKK/YPG'ye desteklerine devam eden Amerika, Türkiye'nin olası bir Menbiç operasyonu için teröristlerle birlikte teyakkuzda.

Haber Merkezi | 02.04.2018 - 17:18..
  1. Haberler
  2. Dünya

Amerika'nın desteğiyle Afrin'i işgal eden teröristleri Zeytin Dalı Harekatı ile bölgeden temizleyen TSK'nın bir sonraki hedefi Menbiç.

ABD'Lİ ASKERLERLE TERÖRİSTLER OMUZ OMUZA

Terör örgütü DEAŞ'ı bölgeden temizlemek bahanesiyle, diğer bir proje terör örgütü YPG/PKK'ya binlerce tırlık silah ve mühimmat yardımı yapan ABD, Menbiç'teki birliklerini sağlamlaştırmaya çalışıyor.

Bölgeden gelen bir fotoğrafta ABD askerleri ile YPG'li teröristlerin dürbünle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olduğu bölgeyi gözetlediği görülüyor.

ABD'li askerler Menbiç'te Türk askerini izledi

ABD'li askerler Menbiç'te Türk askerini izledi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atatürk Havalimanı'nda sarıklı vatandaşa çirkin saldırı

Atatürk Havalimanı'nda sarıklı vatandaşa çirkin saldırı

912
Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan kan tehdidi

Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan kan tehdidi

200
Prens Selman yine tarz değiştirdi

Prens Selman yine tarz değiştirdi

211
CHP'li Sera Kadıgil SP ile ittifaka yeşil ışık yaktı

CHP'li Sera Kadıgil SP ile ittifaka yeşil ışık yaktı

177
Kıbrıs'ta 110 bin Türk Rum vatandaşı oldu

Kıbrıs'ta 110 bin Türk Rum vatandaşı oldu

237
CHP'nin Ankara kulisleri hareketlendi

CHP'nin Ankara kulisleri hareketlendi

34
Volkan'dan sonra Muslera da orta sahadan gol yedi

Volkan'dan sonra Muslera da orta sahadan gol yedi

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM