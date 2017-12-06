ABD'li askerler YPG'li teröristlerle halay çekti

Halep kentine bağlı en büyük ilçesi Menbiç, 1 Haziran'dan başlatılan ve Koalisyon güçlerinin de havadan destek verdiği operasyonla DEAŞ terör örgütünden 12 Ağustos 2016 tarihinde tamamen temizlenmişti.

ABD'Lİ ASKERLER TERÖRİSTLERLE KOL KOLA

DEAŞ'ın temizlendiği bölgeye ise başka bir terör örgütü olan YPG yerleşti. ABD'nin desteğiyle alana yayılan teröristler, sosyal medyada paylaştığı görüntülerde ABD askerleriyle birlikte halay çekiyor.

ASKER HALAY BAŞI OLDU

Kadın militanlar, törende halay çekerken, halayın başına ise ABD'li bir kadın askerin geçmesi dikkat çekti. ABD'li kadın askerin başını çektiği halayın fotoğrafları, sözde askeri meclisin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.









