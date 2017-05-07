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ABD'li askerler YPG'lilerin yemin törenine katıldı

ABD'li komutanlar TSK'nın bombaladığı Karaçok'u ziyaret etmenin ardından şimdi de DSG'nin yemin törenine katıldı.

07.05.2017 - 12:53
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ABD'li askerler YPG'lilerin yemin törenine katıldı

Suriye'de, Amerika askerlerinin PKK'nın bu ülkedeki kolu olarak bilinen YPG'liler ile birlikte haraket edip görüntü vermesi ile ilgili tartışmalar sürerken, Amerika askerlerinin, 2 gün önce Haseki'de 250 Arap ve Kürt kadının gördükleri eğitimden sonra Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) katılımı için düzenlenen törene katıldıkları ortaya çıktı.

TÖRENİ İZLEDİLER

Tören ile ilgili yayınlanan fotoğraflarda, Amerika askerlerinin tören alanında oturarak töreni izlediği görüldü. Tabka ilçe merkezini DEAŞ'tan tamamen temizlenirken, çevresinde bulunan iki mahalle ve Tabka barajının bir kısmında ise şiddetli çatışmaların halen sürdüğü belirtildi. DSG'nin Fırat'ın batısından nehir üzerinden Fırat'ın batısında bulunan Tabka'ya takviyesinin de sürdüğü kaydedildi.

ABD'li askerler YPG'lilerin yemin törenine katıldı

DSG'NİN ANA OMURGASI YPG

Suriye'nin kuyezinde, PKK'nın bu ülkedeki kolu olarak bilinen YPG ile birlikte hareket edip yan yana görüntü vermeleri krize neden olan Amerika askerleri, bu kez ana omurgasını YPG'nin olşuturduğu askeri bir törene katıldıkları ortaya çıktı. Kürt sitelerinde yer alan haberlere göre, adına Türkiye'nin hava operasyonu ile vurduğu dağ olan ve YPG'nin ana karargahının bulunduğu Karaçok verilen eğitim devresini tamamlayan 250 Kürt ve Arap kadının DSG'ye katılımı için Haseki'de düzenlenen törene Amerika askerleri de katıldı. Tören ile ilgili fotoğraflarda Amerikan eskerlerinin DSG komutanlarının arkasından töreni izledikleri ve fazla görüntü vermekten kaçındıkları görüldü.

ABD'li askerler YPG'lilerin yemin törenine katıldı

FIRAT NEHRİNDEN DOĞU'YA TAKVİYE SÜRÜYOR

Koalisyon askerlerinin hem havadan hem karadan destek verdiği Rakka operasyonu kapsamında 40 gün süren şiddetli çatışmalardan sonra Tabka ilçe merkezi tamamen DEAŞ'tan temizlenirken, ilçenin çevresinde bulunan iki mahalle ve Tabka barajının bir kısmında ise çatışmaların sürdüğü belirtildi. Çatışmaların yeni Tebka olarak adlandırılan Hey Ewwel ve Hey Salis mahallelerinde yoğunlaştığı kaydedilirken, YPG'nin ise Fırat nehrinin batısından doğusuna yaptığı takviye sürüyor. YPG'liler Fırat nehri üzerinden son aylarda çatışmaların yoğun olarak sürdüğü ve nehrin doğu yakasında bulunan Tabka'ya tekne ve feribot ile zırhlı araç ve lojistik malzeme sevkiyatına devam ettiği belirtildi.

 











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