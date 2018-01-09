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ABD'li askerlere satılan Adanalı kardeşler buluştu

Adana'da bulunan İncirlik Üssü'ndeki ABD'li askerlere satılan ve yıllar sonra bulunan 2 kardeş, Türkiye'ye geldi.

İHA | 09.01.2018 - 16:40..
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ABD'li askerlere satılan Adanalı kardeşler buluştu

Şu an 25 yaşında olan Seçil Berberoğlu 7 yaşındayken, kardeşi Hatice Berberoğlu (29) ise 3 yaşındayken aileleri tarafından İncirlik Hava Üssü’nde görevli 2 askere satıldı.

MICHELLE VE BRITANNY OLDULAR

Hatice’nin isim ve soyismi Michelle Salery, Seçil’in ise Britanny Louisse Quillen olarak değiştirildi. Kendilerine evlatlık alındıkları bildirildikten sonra önce birbirini bulan, daha sonra da Türkiye’deki ailelerini bulmak isteyen kız kardeşler, katıldıkları bir televizyon programında Türkiye’deki kardeşleri ve annesiyle de bir araya geldi.

ABD'li askerlere satılan Adanalı kardeşler buluştu

SATIŞA ARACILIK EDEN AVUKATIN MESAJI ORTAYA ÇIKARDI

Kız kardeşlerin Türkiye’deki işlemleriyle ilgilenen Avukat Özlem Hatice Bakırcı, bebeklerin satışına aracılık eden Avukat Elife Kumak’ın Michelle (Hatice) 18 yaşına geldiğinde ona “Biyolojik ailen seni merak ediyor, fotoğraf gönderir misin?” ifadeleriyle fotoğraf istediğini ve Michelle’nin böylece biyolojik ailesinin kendisini aradığını öğrendiğini aktardı.

ABD'li askerlere satılan Adanalı kardeşler buluştu

"TOPLAMDA 15 KARDEŞLER"

Daha sonra Britanny’nin de (Seçil) biyolojik ailesinin kim olduğunu o dönem İncirlik Hava Üssü’nde görevli cerrah babasına sorduğunda, babasının çeşitli evrak gösterdiğini ve bu evrakta Avukat Elif Kumak’ın isminin geçmesiyle, biyolojik kardeşi Michelle’yi bulduğunu anlatan Bakırcı, “Sosyal medya ortamında Elife Kumak’ın arkadaşlarına bakarken kendisine çok benzeyen arkadaşlar olduğunu görüyor ve bu kişilerden birinin de ablası olduğunu öğreniyor. Daha sonra Michelle irtibat kuruyorlar. Michelle başta inanmasa da fotoğraflara baktıklarında bunun tesadüf olamayacağını düşünüyorlar ve görüşmeye başlıyorlar. 7-8 ay ABD’de süren görüşme sonrasında Türkiye’deki aile ile internetten görüşüyorlar. Daha sonra dayanamayıp Nisan 2017’de Antalya’da buluşuyorlar. O günden beri de inanılmaz sıcak, samimi bir kardeşlik ve aile ilişkisi devam ettiriliyor. Bunlar toplamda 15 kardeşler. Kayıp olan 2 erkek kardeşlerini bulmak için aracı Avukat Elife Kumak ve diğer aracılardan yardım bekliyorlar.” dedi.

ABD'li askerlere satılan Adanalı kardeşler buluştu


SEÇİL (BRITANNY) BERBEROĞLU

"İNGİLİZCE KONUŞUYORUM AMA TÜRKÜM"

ABD’de şu an hasta bakıcılığı yapan Hatice (Michelle) Berberoğlu, ailesinin çok fakir olduğu için üste görevli ABD’li bir yüz başına evlatlık verildiğini ifade ederek, “Evlatlık verildiğim aile bana evlatlık olduğumu söylediğinde çok üzgündüm. Her zaman ailemi bulmak istiyordum. Gerçek evimde olmak istiyordum, ailemle bir arada olmak istiyordum. Şu an onları buldum ve onlarla bağlantıda olmak çok güzel. Hepimiz birbirimize benziyor ve aynıyız. İngilizce konuşuyorum ama Türküm. Adana veya başka neredeyse diğer 2 erkek kardeşimizi arıyoruz.” şeklinde konuştu.

ABD'li askerlere satılan Adanalı kardeşler buluştu


HATİCE (MICHELLE) BERBEROĞLU

"BİR GÜN ADANA’DA YAŞAMAYI ÇOK İSTİYORUM"

ABD’de masaj terapisti olarak çalışan Seçil (Britanny) Berberoğlu da 2 yıl önce Türkiye’den evlatlık verildiğini öğrendiğini aktararak, “Fakat Adana’da satıldığımı bilmiyordum. Ailemi bulduktan sonra benim evlatlık verilmeme aracı olan kişinin Avukat Elife Kumak olduğunu öğrendim. Ailem var, oğlum var. Onlarla birlikte yaşıyorum, her şey çok güzel gidiyor fakat hiçbir şey Türkiye’deki gibi değil sanırım. Biyolojik ailemi buldum, sıkı bir şekilde görüşüyoruz. Kayıp 2 kardeşimiz için hem biz hem bizi büyüten aileler ve biyolojik ailemiz yoğun mücadele veriyoruz. ABD’de sonradan birbirimizi bulduğumuz kız kardeşimle ve aileleriyle birlikte çocuklarımızı büyütüyoruz. En önemlisi bir gün hayatımı Adana’da kurup yaşamayı çok istiyorum” ifadelerini kullandı.

ABD'li askerlere satılan Adanalı kardeşler buluştu

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