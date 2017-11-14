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ABD'li başörtülü sporcu Barbie'ye model oldu

Amerikalı bir oyuncak firması, ABD'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk başörtülü sporcu İbtihaj Muhammed'i model alan bebek üretecek.

14.11.2017 - 17:09
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ABD'li oyuncak firması, Müslümanlar için "İslami oyuncak" açılımı yaptı. Glamour dergisinin düzenlediği "Yılın Kadınları Ödülleri" öncesinde ilk başörtülü sporcu eskrimci İbtihaj Muhammed'i model alarak ürettikleri Barbie bebeklerin gelecek yıl raflarda yerini alacağını açıkladı.

ABD'li başörtülü sporcu Barbie'ye model oldu

OLİMPİK SPORCU BARBİE MODELİ OLDU

Ödül törenine katılan Muhammed, başörtülü bir sporcu olarak birçok kez kendini dışlanmış hissettiğini söyledi. ABD adına olimpiyatlarda yarışan ilk başörtülü sporcu olan Muhammed, "Mattel gibi küresel bir firmanın başörtüsü giyen bir bebekle serisini genişletmesi, benim için çok duygulandırıcı." dedi.

ABD'li başörtülü sporcu Barbie'ye model oldu

Küçük bir çocukken uzun bacakları olduğu için dışlandığına işaret eden Muhammed, sporun kendisine vücudunu ve gücünü sevmeyi öğrettiğini vurguladı.

ABD ENDÜSTRİSİNİN İSLAMİ YAŞAM TARZINA YÖNELİŞİ

ABD'de ve diğer ülkelerde tesettür giyim pazarına modacılar ve büyük şirketlerin ilgisi giderek artıyor. ABD merkezli bir spor giyim firması, mart ayında tesettürlü kadın sporcular için özel bir koleksiyonu satışa sunmuştu. İtalya'da lüks bir modaevi de geçen yıl ilk defa tesettür koleksiyonu hazırlamıştı.

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