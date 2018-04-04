ABD'li Bloomberg'in üçüncü havalimanı hazımsızlığı

Almanya'da üçüncü havalimanınına duyulan hazımsızlık, ABD'ye de bulaştı. ABD'li medya oluşumu Bloomberg, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın sözlerini çarpıtarak havalimanının açılmadan batışa geçtiğini yazdı.

"AÇILMADAN MALİ SIKINTI ÇEKİYOR"

Dünyanın en büyük havalimanını inşa eden konsorsiyumun maddi sıkıntılar yaşadığını yazan Bloomberg, havaalanının henüz açılmamış olmasından dolayı maaliyet fazlalığı nedeniyle iflas bayrağını hazırladığını iddia etti.

"MANHATTAN'DAN BÜYÜK"

Yalan üzerine inşa edilen haberde eyr alan kıskançlık eblirtileri de gözden kaçmadı. haberin içeriğinde Dünyanın en büyük havaalanı olarak belirtilen üçüncü havaalanının Manhattan'dan bile büyük bir sulak arazinin, bir yılda 200 milyon yolcuyu ağırlayabilecek bir tesise, transit geçiş güzergahına dönüşmesini iğneleyici bir dil ile yazdı.

BAKAN CEVAP VERDİ

Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Arslan konuya ilişkin bilgi kirliliğinin giderilmesi için açıklamalarda bulundu.

İnşaatın kreditörlere ve sözleşme tarafı idarelere taahhüt edilen sürelerde tamamlanamamasının ya da yatırım dönemi maliyetlerinin öngörülen tutarlarda bitirilememesinin proje parametrelerinde değişikliklere neden olduğuna dikkati çeken Arslan, bunların da süre veya maliyet revizyonlarına yol açtığını ve ek finansman ihtiyacı doğurduğunu söyledi.

Üçüncü Havalimanı'nın biten pisti havadan görüntülendi VİDEO

Projenin ön görülen sürede tamamlanacağını belirten Arslan, iflas, maddi sıkıntı gibi bir durumun olmadığını. İnce işçiliklerin başlamasıyla projelerde maliyet sarkıntılarının olabileceğini ve bu durumun da gayet normal olduğunu belirtti.