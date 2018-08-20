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ABD'li bürokrat meclis binasına Putin'in portresini koydu

Coloradı eyalet meclisinde Trump yerine Putin'in portresini koyan ABD'li bürokrat disiplin cezası aldı.

Haber Merkezi | 20.08.2018 - 09:42..
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Associated Press'in haberine göre Colorado eyalet meclisi sözcü yardımcısı Katie March, meclis binasında yer alan başkanların portrelerinin bulunduğu köşeye Putin'in portresinin koyulması için ProgressNow adlı kuruluşa yardım etti.

RUS LİDERİ PORTRESİ YANKI UYANDIRDI

Temmuz ayının sonlarında yaşanan gelişmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın portresinin bulunması gereken yere Rus liderin portresinin koyulması yakın uyandırdı.

ABD'li bürokrat meclis binasına Putin'in portresini koydu

DİSİPLİN CEZASI ALDI

ProgressNow yöneticileri, eyaletteki Cumhuriyetçi Parti temsilcilerine şaka yapmak ve Trump'ın Rusya'yla bağlantısına dikkat çekmek istedikleri yönünde savunma yaptı. Tüm savunmalara rağmen yapılan idari soruşturma sonucunda sözcü yardımcısı March disiplin cezasına çarptırıldı.

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