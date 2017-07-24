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ABD'li çavuşa DEAŞ'a yardım suçlaması

ABD ordusuna mensup 1. Sınıf Çavuş Ikaika Erik Kang'a, DEAŞ'a ekipman, eğitim ve gizli askeri bilgi sağlamaya çalışmak suçlaması yöneltildi.

24.07.2017 - 13:56
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avbd

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından Hawai Bölge Mahkemesine sunulan iddianameye göre, 8 Temmuz'da tutuklanan Hawai'deki ABD ordusunda görevli 34 yaşındaki Kang, haziran ve temmuz aylarında görüştüğü DEAŞ terör örgütüne destek sağlamayı teklif etti.

DEAŞ'A DESTEK VERDİ

New York Times'ın haberine göre; DEAŞ destekçisi sandığı FBI ajanlarıyla görüşen Ikaika Erik Kang, 23 Haziran'daki bir toplantıda gizli askeri belgeleri örgüte vermeyi teklif ederken, 8 Temmuz'daki bir başka toplantıda da insansız hava aracı kamerası, çeşitli teçhizat ve askeri tarzda kıyafet içerikli ekipman desteği vermeye gönüllü olduğunu belirtti.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, konunun FBI ve ABD ordusunun Suç Soruşturma Dairesi tarafından soruşturulduğu bildirildi.

Kang'ın avukatı Birney Bervar, yaptığı açıklamada, "Ordu, gizli bir suç soruşturması başlatmadan önce çeşitli tıbbi ve zihinsel testler yapmalıydı." ifadesini kullandı.

Çavuş Kang'ın babası Clifford Kang da yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, oğlunun travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor olabileceğini iddia etti.

BAĞLILIK YEMİNİ ETMİŞTİ

Associated Press ajansı tarafından ele geçirilen FBI'ın 10 Temmuz'da federal mahkemeye sunduğu beyannamede, Hawai'deki Wheeler Ordu Hava Sahasında hava trafik kontrolörü olarak görev yapan Ikaika Erik Kang, silah arkadaşlarını öldürebileceğini belirtmiş ve DEAŞ terör örgütü elebaşı Ebubekir El Bağdadi'ye bağlılık yemini etmişti.

ABD ordusuna 2001'de katılan Kang'ın, 2002-2003 yıllarında Güney Kore'de, 2010-2014 yıllarında da Irak ve Afganistan'da görev yaptığı belirtildi.

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