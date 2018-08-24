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ABD’li CEO’lardan Trump’a uyarı

ABD'nin en büyük şirketlerinin CEO'larından oluşan bir grup, Trump yönetiminin göç politikasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Haber Merkezi | 24.08.2018 - 08:48..
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ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı yönetim herkes tarafından tartışılıyor. Ekonomide meydana gelen dalgalanmaların da en büyük sebebi olan Trump'ın kötü yönetimi en son ABD'li ekonomi uzmanları ve yatırımcılardan eleştiri buldu.

ABD’li CEO’lardan Trump’a uyarı

EKONOMİYE ZARAR

Aralarında Apple CEO'su Tim Cook'un da olduğu 59 CEO'nun imzası ile yayınlanan mektupta, çalışanlarının çoğunun, muhtemelen eşlerinin çalışma haklarını etkileyecek olan 'tutarsız göçmenlik kararları' gibi konular nedeniyle belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Federal Hükümet'in, göçmenlik yasalarının meşruluğunu yeniden gözden geçirmesini tavsiye eden CEO'lar, yasalara saygılı ve vasıflı binlerce çalışanın hayatını bozacak değişiklikler yapılmaması gerektiğinin altını çizdi ve bu durumun ABD'nin rekabet gücüne ciddi zararlar verebileceği vurgulandı.

GÖÇMENLİK PROBLEMİ

Mektupta ayrıca, ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi'nin eylemlerinin, ülkede çalışmak için birçok kez izin almış olan uzun süreli bir çalışanın statüsünü kaybetme olasılığı doğurduğunun altı çizildi.

"İstihdam kıtlığı nedeniyle iş ilanlarının sayısının tarihi oranda arttığı bir zamanda, şimdi yeteneklere erişimi kısıtlama zaman değil" diyerek Trump yönetimine uyarılarda bulunan CEO'lar, göçmenliği düzenleyen yasalarda değişiklik yapılmaması gerektiği yorumunda bulundu.

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