ABD'li çift restoran sahibini dövdü

Latasha M. Smith ve Nathaniel Eric Smith öğle yemeği için Baxley'de bir restorana girerek sipariş vermek istedi.

TARTIŞMA ÇIKTI

Tavuk ve patates kızartması siparişi vermek isteyen çift, restoranda patates kızartması olmadığını ve tavukların soğuk olduğunu duyunca adeta çılgına döndü. Restoran sahibiyle yapılan tartışma büyüdü ve kavga dışarıya taşındı.

Siparişlerinden memnun olmayan çift kavga çıkardı VİDEO

YUMRUKLU VE TOKATLI SALDIRI

Restoran sahibi Jeanette Norris'in çiftle olan konuşması yumruklu ve tokatlı saldırıya dönüştü. Olay yerine gelen Norris'in kızı ise suratına yumruk darbesi aldı.

POLİS SUÇLULARI ARIYOR

Saldırı sonrası polis, ABD'li çifti arama çalışmalarına başladı.