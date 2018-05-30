ABD'li derginin Üçüncü Havalimanı kıskançlığı

Önce Almanlar, sonra Hollanda şimdi ise ABD'liler. İlk etap açılışına kısa bir süre kalan İstanbul Üçüncü Havalimanı bu sefer de ABD'lilerin yakın takibine girdi. Hem de kıskançlık dolu bir yazı ile...

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Borzou Daragahi'nin kaleme aldığı yazıda havalimanını 26 kilometrekarelik bir alana yayıldığı ve 265 futbol sahası büyüklüğünde olduğu belirtildi. Bu hali ile Dünyanın en büyük havalimanı olamaya aday olan İstanbul Üçüncü Havalimanı'nın ABD'deki havalimanlarından bile daha büyük olduğu belirtildi.

UÇUŞA ELVERİŞLİ DEĞİL

Havalimanının şehir merkezinden uzakta oluşuyla birlikte ekolojik alanının uçak iniş ve kalkışlarına müsait olmadığını belirtilen dergide, kuş göçleri, sis bulutları nedeniyle uçuşa elverişli olmadığını bunun da hava trafiğine darbe vuracağını belirtti.

DÜNYANIN GÖZÜ ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI'NDA

Açılışına sayılı gün kalan Üçüncü Havalimanı dünya tarafından yakın markaj ile takip ediliyor. Özellikle Avrupa'da Almanya ve Hollanda'nın her bir gelişmesini gözlemlediği havalimanı, ABD'nin de takibi altına girdi.

Henüz ilk etabının açılması ile 100 milyon yolcu ağırlayacağı belirtilen Üçüncü Havalimanı, Frankfurt ve Atlanta Havalimanı'nı geride bırakmayı hedefliyor.