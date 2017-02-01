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ABD'li diplomatlar Trump'ın yasağına karşı dilekçe verdi

Amerikalı diplomatlar Trump'ın göçmen yasağına karşı protesto dilekçesi verdi

01.02.2017 - 09:37
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ABD'li diplomatlar Trump'ın yasağına karşı dilekçe verdi

ABD dışişleri bakanlığından 900 kadar yetkili Başkan Donald Trump'ın yedi Müslüman ülkeden gelenlere ve göçmenlere ülkeye giriş yasağı getirmesine karşı itirazlarını belirtmek için, bakanlık içi şikayet sistemini kullanarak protesto muhtırası verdiler.

Üst düzeyli bir bakanlık yetkilisi muhtıranın, bakanlığın "itiraz yolu " adı verilen ve görevlilerin politika konusundaki hoşnutsuzluklarını ifade edebildikleri bir yöntemle bakanlığa vekalet eden Tom Shannon'a iletildiğini doğruladı.

DİPLOMATLARA UYARI

Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, pazartesi günü yaptığı bir açıklamada muhtıradan haberdar olduğunu söylemiş ve diplomatları "Programa uysunlar, aksi halde ayrılabilirler" diyerek uyarmıştı.

MUHTIRANIN İÇERİĞİ

Reuters'in taslağını gördüğü muhtırada başkanlık kararnamesinin ilgili ülkelerle ilişkileri bozacağı, Amerika naleyhtarı duyguları alevlendireceği ve  insani nedenlerle ABD'ye gelmek isteyenlere zarar vereceği belirtiliyor.

Muhtırada bu politikanın  "ayrımcılık yapmama, adil muameleve yabancı konuklar ve mültecilere kucak açma gibi temelAmerikan değerlerine ters düştüğü" belirtiliyor.

Trump'ın Cuma günü imzaladığı ve Suriye, Irak, İran, Sudan,Yemen, Somali ve Libya vatandaşlarının ABD'ye girişini geçiciolarak yasaklayan kararnameyle Amerikan havalimanlarında büyükkargaşa yaşanmış ve pek çok kentte  protesto gösterileri düzenlenmişti.

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