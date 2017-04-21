taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.424
USD
3,6489
EURO
3,9045
ALTIN
150,83
PETR
51,9400

ABD'li enerji şirketine Rusya'dan ret

ABD'nin en büyük enerji şirketi ExxonMobil'in Rusya'da petrol ve doğalgaz faaliyetlerinde bulunma talebi reddedildi.

21.04.2017 - 23:06
  1. Haberler
  2. Dünya

sad

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya üzerindeki yaptırımlar nedeniyle, Amerikalı enerji şirketlerinin ülkede faaliyet gösteremeyeceği ve ExxonMobil'e de bu konuda özel izin verilemeyeceği belirtildi.

ExxonMobil, Rus petrol devi Rosneft'le birlikte 2012 yılında Rusya'nın Kuzey Kutup bölgesinde ham petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine başlamıştı.

BATILI ÜLKELERİN RUSYA'YA YAPTIRIMLARI

Ancak, 2014'te Rusya'yla Ukrayna arasındaki kriz nedeniyle Batılı ülkeler Rusya'ya yaptırımlar getirmişti. ABD Hazine Bakanlığı, Eylül 2014'te ExxonMobil'e Rusya'dan çıkmasını emrettikten sonra, şirket Ekim 2014'te ülkeden ayrılmıştı.

ExxonMobil'in Rusya'ya dönmek için yaptığı başvurunun, Ocak 2006 - Ocak 2017 yıllarında şirketin Üst Yöneticisi (CEO) olan Rex Tillerson'ın ABD Dışişleri Bakanlığı görevine başladıktan bir ay sonra geldiği belirtiliyor.

Uzmanlar yaptırımların, Amerikalı petrol şirketlerinin kullandıkları "hidrolik çatlatma" ve "yatay sondaj" gibi önemli teknolojilerin Rus enerji firmaları tarafından kullanılmasını engellediğine dikkati çekiyor.

Rosneft CEO'su Igor Sechin, Eylül 2014'te yaptığı açıklamada, ExxonMobil ile Rosneft'in Rusya'nın Kuzey Kutup bölgesindeki Kara Denizi'nde açtıkları "University-1" adlı kuyuda 733 milyon varil ham petrol, 338 milyar metreküp de doğalgaz bulunduğunu duyurmuştu.

Sechin, Kara Deniz'indeki toplam ham petrol kaynaklarının miktarının da 87 milyar varil olarak tahmin edildiğini belirtmişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye gazetesi: Kutlu Doğum FETÖ projesi

Türkiye gazetesi: Kutlu Doğum FETÖ projesi

354
Serdar Ortaç: Erdoğan'dan iyisi yok

Serdar Ortaç: Erdoğan'dan iyisi yok

444
Beşiktaş maçında kameraların odaklandığı kadın taraftar

Beşiktaş maçında kameraların odaklandığı kadın taraftar

36
Galatasaray'dan Beşiktaş'a UEFA göndermesi

Galatasaray'dan Beşiktaş'a UEFA göndermesi

151
Ayrılık haberine Arzu Sabancı'dan ilk yorum

Ayrılık haberine Arzu Sabancı'dan ilk yorum

77
Alman Dışişleri Bakanı'ndan İncirlik Üssü açıklaması

Alman Dışişleri Bakanı'ndan İncirlik Üssü açıklaması

130
Teşekkürler Beşiktaş

Teşekkürler Beşiktaş

140
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM