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ABD’li eski generalin zor anları

TRT World televizyonuna bir röportaj veren ABD’nin eski generali Mark Kimmit, YPG-PKK ilişkisini reddedince stüdyoda gergin anlar yaşandı.

Haber Merkezi | 26.01.2018 - 09:04..
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ABD’li eski generalin zor anları

Bir dönem Irak'ta görev yapan ve Tillerson'un sağ kolu olarak da bilinen ABD'nin eski generali Mark Kimmit, TRT World'de canlı yayına katıldı. Kendisine yöneltilen YPG- PKK ilişkisine de açıklık getirdi, ancak stüdyodakilerin tepkisini topladı.

ABD’li eski generalin zor anları

"O ZAMAN ABD 18'İNCİ MADDEYİ İHLAL EDİYOR"

ABD Hükümetinin bu örgütleri desteklediğini reddeden Kimmit, "Eğer bu kesin ve tartışmasız ise o zaman ABD Hükümeti Amerikan'nın Anayasası'nın 18'inci maddesini ihlal ediyor demektir. O halde yabancı bir terör örgütüne YPG aracılığıyla maddi destekte bulunmaktan..." diye konuştu.

ABD’li eski generalin TRTWorld'de zor anları- İZLE

ABD'Lİ ESKİ GENERAL SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Buna ise stüdyoda bulunan İmran Garda ve Meryem İlayda'dan hemen tepki geldi. TRT World stüdyosunda YPG'nin DEAŞ militanlarını öne sürdükleri dile getirilince Kimmit bir an sessizliğe gömüldü ve ABD'nin YPG'yi Suriye'deki istikrarı korumak için kullanmak istediğini açıkladı.

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