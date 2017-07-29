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ABD'li genç evlenme teklif ederken yüzüğü suya düşürdü

ABD'nin Colorado eyaletinde bulunan bir şelale önünde evlenme teklifi eden bir genç, yüzüğü suya düşürünce zor anlar yaşadı.

29.07.2017 - 09:08
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ABD'de evlenme teklifi ilginç anlara sahne oldu. Colorado'da bir şelaleye giden genç çift, talihsiz bir an yaşadı.

ABD'li genç evlenme teklif ederken yüzüğü suya düşürdü

EVLENME TEKLİFİ EDECEĞİ SIRADA YÜZÜĞÜ SUYA DÜŞÜRDÜ

Evlenme teklif etmeye hazırlanan genç, şelalede dizlerinin üstüne geldi, ancak dengesini yitirdi. Dengesini yitiren ABD'li yüzüğü suya düşürdü.

ABD'li genç şelalede evlenme teklif ederken yüzüğü düşürdü İZLE

ABD'li genç evlenme teklif ederken yüzüğü suya düşürdü

TEKLİFE 'EVET' DEDİ

Genç çift, suyun içinde yüzüğü arasa da bulamadı. Tüm yaşanan aksiliklere rağmen genç kız evlenme teklifine 'Evet' dedi.

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