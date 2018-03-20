ABD'li heyet Menbiç'e çıkarma yaptı

Türkiye Afrin'den sonraki hedefin Menbiç olduğunu belirtirken, ABD'den bölgeden çekilme taleplerini açıkça beyan ediyor. Ankara-Washington anlaşmasınca boşaltılması gereken Menbiç'ten çıkmakta direnen ABD, teröristlerle birlikte poz vermeye devam ediyor.

MENBİÇ'E ÇIKARTMA

Ankara ile Washington arasında gerçekleşen Menbiç gerilimi devam ediyor. Türkiye'nin ABD'nin bölgeden çekilmesi yönündeki talebi Beyaz Saray ve Pentagon tarafından olumsuz cevapla karşılanırken, Türkiye'nin "olacaklardan sorumlu değiliz" yönündeki açıklamalarından sonra ABD yönetimi bölgeye çıkarma yapmaya devam ediyor.





Türkiye'nin Afrin'den sonraki hedefi Menbiç'e gelen ABD'li askeri heyet, Washington'dan sürpriz bir ziyaret ile Afrin'e gelerek ilçeyi yöneten YPG'lilerle buluştu. Sosyal medyadan yayınlanan fotoğrafta, bir ABD'li komutanın aralarında sivillerin de bulunduğu terörist gruplarla birlikte oldukları görülüyor.

ABD'NİN YPG TAVRI

Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşma gereğince ABD'nin ya YPG'yi bölgeden çıkartması, Türkiye ile güvenli bölge oluşturması ya da kendi bölgeden çıkarak YPG'yi yalnız bırakması gerekiyor. İki duruma da karşı gelen ABD, Türkiye ile yaptığı anlaşmaya karşı geliyor.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Amerikan güçlerinin Menbiç'te kalmaya devam edip etmeyeceklerine ilişkin, "Aksi bir işaret görmüyorum. Bu konuda size daha sonra geri döneceğim" yanıtını vererek çekilme gibi bir düşüncelerinin olmadığını beyan etmişti.