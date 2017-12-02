ABD'de akıl almaz bir hırsızlık olayı yaşandı. Evinin verandasında oturan bir kadın, yaşadığı hırsızlıkla neye uğradığını şaşırdı.

HIRSIZ YERE KAPAKLANDI

Balkondan poşeti çalan kadın hırsız, koşarak uzaklaşırken, içinde suç ortağının olduğu araba da kendisini bekliyordu. Arabaya binmeye çalışan hırsız, arabanın hızla hareket etmesiyle kendini yerde buldu.

ABD'li hırsız kaçmaya çalışırken düşüp yakalandı- İZLE



HIRSIZ YARGILANACAK

Yere düştüğü anda arkasından koşarak gelen ev sahibi, kadını yakaladı. Polise teslim edilen hırsızın henüz yargılanmadığı açıklandı.