taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.559
USD
3,9140
EURO
4,6559
ALTIN
161,13
PETR
63,6100

ABD'li hırsız kaçmaya çalışırken düşüp yakalandı

Washington'ın Everett ilçesinde hırsızlık yapan bir kadın, arabaya binerken düşünce polise teslim edildi.

Haber Merkezi | 02.12.2017 - 10:26..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'de akıl almaz bir hırsızlık olayı yaşandı. Evinin verandasında oturan bir kadın, yaşadığı hırsızlıkla neye uğradığını şaşırdı.

ABD'li hırsız kaçmaya çalışırken düşüp yakalandı

HIRSIZ YERE KAPAKLANDI

Balkondan poşeti çalan kadın hırsız, koşarak uzaklaşırken, içinde suç ortağının olduğu araba da kendisini bekliyordu. Arabaya binmeye çalışan hırsız, arabanın hızla hareket etmesiyle kendini yerde buldu.

ABD'li hırsız kaçmaya çalışırken düşüp yakalandı- İZLE

ABD'li hırsız kaçmaya çalışırken düşüp yakalandı

HIRSIZ YARGILANACAK

Yere düştüğü anda arkasından koşarak gelen ev sahibi, kadını yakaladı. Polise teslim edilen hırsızın henüz yargılanmadığı açıklandı.

ABD'li hırsız kaçmaya çalışırken düşüp yakalandı

İlginizi Çekebilir
Selena Gomez 'Yılın Kadını' seçildi
Şarkıcı Selena Gomez, Billbboard Women in Music (Müzikte Kadınlar) ödül töreninde ‘Yılın Kadını’ seçildi. Genç şarkıcı ödülünü alırken duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.
Kolombiya ihlal tespiti için heyet gönderecek
Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık 40 Venezuela askerinin sınır ihlali yaptığı öne sürülen Arauquita kentine, iddiayı araştırmak üzere heyet gönderileceğini duyurdu.
Lavrov: ABD Kim'i kasten kışkırtıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Kuzey Kore ile ilgili ilginç bir açıklama yaptı.
BBC, Kırım'ı Rusya'ya ait olarak gösterdi
BBC Sports'un 2018 Dünya Kupası için hazırladığı videoda Kırım, Rusya'ya ait olarak görüldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beyaz Saray'ı fareler bastı

Beyaz Saray'ı fareler bastı

68
Zarrab'ı dinleyen jüri iki gündür uyuyor

Zarrab'ı dinleyen jüri iki gündür uyuyor

105
Hadise klip aşkı gerçek oldu

Hadise klip aşkı gerçek oldu

45
Beyaz Saray yakınlarında çatışma

Beyaz Saray yakınlarında çatışma

39
Fikret Orman: Reza Zarrab'ın GBT'sine mi baksaydım

Fikret Orman: Reza Zarrab'ın GBT'sine mi baksaydım

55
İşte Reza Zarrab'ın el konulan mal varlığı

İşte Reza Zarrab'ın el konulan mal varlığı

70
Çin'de bir çiftin bavulundan 200 hamam böceği çıktı

Çin'de bir çiftin bavulundan 200 hamam böceği çıktı

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM