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ABD'li iki turist Kanada'da çığ altında kayboldu

Alberta eyaletindeki Banff Ulusal Parkı'nda kar yürüyüşüne çıkan ve çığ altında kalan Amerikalı iki turist tüm aramalara rağmen bulunamadı.

16.03.2017 - 09:33
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Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) Bölge Birimi Sözcüsü Curtis Peters yaptığı açıklamada, ABD'nin Boston kentinden tatil için Lake Louise'e gelen iki kişinin, kaldıkları otelden geçen salı günü çıkmaları gerekirken gelmemeleri üzerine arama başlatıldığını duyurdu.

Peters, ismi açıklanmayan iki turistin araçlarının Icefields Parkway olarak bilinen 93 numaralı otoyolda bulunduğunu bildirdi.

ABD'li iki turist Kanada'da çığ altında kayboldu

MEVSİM VE COĞRAFİ KOŞULLAR NEDENİYLE ULAŞILAMAZ

Arama helikopteri ile çığ düşen alanda iki farklı telsiz sinyali aldığını da aktaran Peters, bölgenin mevsim ve coğrafi koşullar nedeniyle ulaşılamaz olduğunu ifade etti.

Sinyalin alındığı bölgede yoğun kar yağışı ve yüksek çığ tehlikesi olduğunu vurgulayan Peters, son 3 ayda aynı bölgede 4 kişinin çığ felaketinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Bölgede sıkça çığ düşmesi vakalarının görüldüğüne değinen Peters, aramalarda kar hediği parçalarının da bulunduğu bilgisini vererek, "İki kişinin, araçlarını yol kenarında bıraktıktan sonra kar yürüyüşüne çıktığını düşünüyoruz. Cesetlerine ulaşamadık ama kendilerini 'öldü' olarak ailelerine bildirdik." ifadelerini kullandı.

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