ABD'li iş adamı Bigelow uzay oteli için ilk adımı attı

Sadece bilim insanlarının değil, uzaya merakı olan yatırımcıların hayal olarak kalacağını düşündüğü her şey gelişen teknolojiyle gerçeğe dönüşüyor.

İŞ ADAMI GÖZÜNÜ UZAYA DİKTİ

Bunun en büyük örneklerinden birini sizinle paylaşacağız. Budget Suites of America isimli otel zincirlerinin sahibi Amerikalı girişimci Bigelow, uzayla ilgili bir hayalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Gözünü uzaya diken iş adamı, Dünya'nın yörüngesinin etrafında dönecek bir otel projesi için çalışmalara başladı bile. Düşündüğünüz zaman bir hayal gibi görünen bu proje, aslında çok ütopik bir proje değil.

HEDEF 2021

Dün projenin lansmanı yapıldı ve Bigelow, bu uzay oteli için bir yol haritası yayınladı. Şirket 2021 yılında yörüngeye 2 tane B330 modülü yollayarak uzay turizmini hayata geçirmeyi planlıyor.

ŞİRKETİN İLK PROJESİ OLMAYACAK

Bu aslında ünlü iş adamının hayata geçirdiği ilk proje değil. Daha önce de Bigelow uzaya merakı yüzünden 1999 yılında Bigelow Aerospace'i kurmuş ve 2016 yılında da benzer bir projeyi başarıyla hayata geçirmişti. ISS için geliştirilen kapsül istasyona eklenmişti. Görünen o ki bu son projeyle Bigelow adından uzunca bir süre söz ettirecek.