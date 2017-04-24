ABD'li kadın astronot uzayda 534 gün kaldı

Dr. Whitson'ın kadın bir astronot olarak en çok uzay yürüyüşü yapan kişi ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) yöneten ilk kadın olma gibi rekorları da bulunuyor.

KADIN ASTRONOT TARİHE GEÇTİ

BBC'nin haberine göre, Whitson son olarak uzayda 534 gün kalarak astronot Jeff Williams'ın rekorunu da kırdı.

ISS KOMUTASINI DEVRALAN İLK KADIN ASTRONOT

Lowa eyaletinde doğan Dr. Whitson'ın biyokimya eğitiminin ardından NASA bünyesinde üst düzey tıbbi ve araştırma pozisyonlarında çalışmıştı. Dr. Whitson 1996 yılında astronot adayı olarak seçilmişti. Dr. Whitson ilk kez 2002 yılında uzaya gitmiş ve 2007 yılında ISS'in komutasını devralan ilk kadın astronot olmuştu.