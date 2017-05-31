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ABD'li komedyen Trump'ın kesik başıyla poz verdi

Amerikalı komedyen Kathy Griffin, ABD Başkanı Donald Trump'ınkine benzeyen kanlı kesik başla verdiği poz büyük tepki topladı.

31.05.2017 - 18:22
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ABD'li komedyen Trump'ın kesik başıyla poz verdi

ABD Başkanı Donald Trump, kesik baş maketini elinde tutarken görüntüsünü videoya kaydeden komedyen Kathy Griffin'e tepki gösterdi.

TRUMP'IN KESİN KAFASIYLA VİDEO PAYLAŞTI

ABD’li ünlü komedyen Kathy Griffin, Instagram hesabından, elinde kanlar içinde kesik bir baş tuttuğu sırada çekilen bir video paylaştı. Bu baş ise ABD Başkanı Donald Trump’a aitti.

ABD'li komedyen Trump'ın kesik başıyla poz verdi

KOMEDYEN TEPKİ ÜZERİNE ÖZÜR DİLEDİ

Griffin, Twitter'da yayımladığı özür videosunda "çizgiyi aştığını" söyledi, "Fotoğraf çok rahatsız edici. İnsanları nasıl etkilediğini anlıyorum. İleri gittim. Beni affedin" dedi.

TRUMP: GRİFFİN KENDİNDEN UTANMALI

Chelsea Clinton’dan kısa bir süre sonra, ‘fotoğrafın odağındaki’ isim olan Trump da Twitter’dan Kathy Griffin’e tepkisini gösterdi. En küçük oğlu Barron’ın henüz 11 yaşında olduğunu ve bu görüntüden etkilendiğini söyleyen Trump, Kathy Griffin’e ‘hasta’ dedi.

Trump, “Kathy Griffin, kendinden utanmalı. Çocuklarım, özellikle de 11 yaşındaki oğlum Barron, bu yüzden zor zamanlar geçirdi. Hasta” diye yazdı.

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