ABD'li komutan Dillon'a Türkiye-YPG sorusu

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlanarak gazetecilerin sorunu yanıtlayan Amerikalı komutan Dillon, Türkiye hakkında sorulan soruya da cevap verdi.





DİLLON'A TÜRKİYE SORUSU

Rakka'da daha önce DEAŞ'a karşı savaşan bazı YPG unsurlarının Afrin'e geçtiğini hatırlatan bir gazetecinin, Türkiye'nin Afrin'e operasyon yapmakla ilgili planı bulunup bulunmadığına ilişkin sorusu üzerine Dillon, bu konu hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmadığını söyledi.

"ORTAĞIMIZ DSG'DİR"

Gazeteci, "DEAŞ karşıtı operasyonlara katılmış Kürt güçler gibi güçleri koruma konusunda koalisyonun bir sorumluluğu var mı?" sorusunu da yöneltti. Bunun üzerine Dillon, ortaklarını koruduklarını daha önce gösterdiklerini ifade etti. Dillon, YPG'nin öncülüğünü yaptığı Demokratik Suriye Güçleri'ni (DSG) kastederek, "Burada da ortağımız DSG'dir. Bu da o şemsiyenin altına giren Kürtler, Yezidiler, Araplar, Hristiyanlar dahil herkestir" dedi.

"YPG'Yİ KORUYACAK MISINIZ?"

Dillon koalisyonun, DEAŞ dışında bir güç ile çatışması durumunda daha önce ABD'nin DEAŞ operasyonlarına katılmış YPG unsurlarını koruma sorumluluğu olup olmadığına yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı:

"DEAŞ ile mücadele eden ortaklarımızı destekleyeceğiz. Daha önce bir kere El Tanif bölgesinde birlikte çalıştığımız, DEAŞ ile savaşmak istemeyip başka çabalar içinde olan bir unsura bunu gösterdik. Onlarla ilişkilerimizi kestik. Takip etmek istedikleri şey bu olduğu için artık koalisyonun desteğini almadılar. Dolayısıyla senin soruna dolaylı bir cevap olarak, eğer DEAŞ ile savaşmıyorsanız ve bizimle aynı amaca yönelik çalışmıyorsanız koalisyonun desteğini alamazsınız."