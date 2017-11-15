taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.148
USD
3,8899
EURO
4,5882
ALTIN
160,22
PETR
61,5100

ABD'li komutan Dillon'a Türkiye-YPG sorusu

YPG'yi müttefik olarak belirten Amerikalı komutan Dillon, Pentagon'dan basına YPG hakkında açıklamalarda bulundu.

15.11.2017 - 04:49
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD'li komutan Dillon'a Türkiye-YPG sorusu

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlanarak gazetecilerin sorunu yanıtlayan Amerikalı komutan Dillon, Türkiye hakkında sorulan soruya da cevap verdi.

ABD'li komutan Dillon'a Türkiye-YPG sorusu

DİLLON'A TÜRKİYE SORUSU

Rakka'da daha önce DEAŞ'a karşı savaşan bazı YPG unsurlarının Afrin'e geçtiğini hatırlatan bir gazetecinin, Türkiye'nin Afrin'e operasyon yapmakla ilgili planı bulunup bulunmadığına ilişkin sorusu üzerine Dillon, bu konu hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmadığını söyledi.

ABD'li komutan Dillon'a Türkiye-YPG sorusu

 

"ORTAĞIMIZ DSG'DİR"

Gazeteci, "DEAŞ karşıtı operasyonlara katılmış Kürt güçler gibi güçleri koruma konusunda koalisyonun bir sorumluluğu var mı?" sorusunu da yöneltti. Bunun üzerine Dillon, ortaklarını koruduklarını daha önce gösterdiklerini ifade etti. Dillon, YPG'nin öncülüğünü yaptığı Demokratik Suriye Güçleri'ni (DSG) kastederek, "Burada da ortağımız DSG'dir. Bu da o şemsiyenin altına giren Kürtler, Yezidiler, Araplar, Hristiyanlar dahil herkestir" dedi.

ABD'li komutan Dillon'a Türkiye-YPG sorusu

"YPG'Yİ KORUYACAK MISINIZ?"

Dillon koalisyonun, DEAŞ dışında bir güç ile çatışması durumunda daha önce ABD'nin DEAŞ operasyonlarına katılmış YPG unsurlarını koruma sorumluluğu olup olmadığına yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı:

"DEAŞ ile mücadele eden ortaklarımızı destekleyeceğiz. Daha önce bir kere El Tanif bölgesinde birlikte çalıştığımız, DEAŞ ile savaşmak istemeyip başka çabalar içinde olan bir unsura bunu gösterdik. Onlarla ilişkilerimizi kestik. Takip etmek istedikleri şey bu olduğu için artık koalisyonun desteğini almadılar. Dolayısıyla senin soruna dolaylı bir cevap olarak, eğer DEAŞ ile savaşmıyorsanız ve bizimle aynı amaca yönelik çalışmıyorsanız koalisyonun desteğini alamazsınız."

İlginizi Çekebilir
Beşşar Esed gerginliği azaltma bölgesine saldırdı
Esed rejimi, Şam'da yer alan Doğu Guta merkezi ve iki bölgesine saldırdı.
ABD'de okula silahlı saldırı
California eyaletinin kuzeyinde bir ilkokulda düzenlenen silahlı saldırıda en az 2 kişi yaşamını yitirdi
BM, AB'nin göçmen politikasını sert eleştirdi
Birleşmiş Milletler, AB'nin Akdeniz üzerinden gelen göçmenlere yönelik politikasını 'İnsanlık dışı' olarak tanımladı.
ABD polisinden elektrikli işkence
ABD polisi sandalyeye bağladığı şüpheliye elektrik vererek konuşturmaya çalıştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PYD DEAŞ'lıları Rakka'dan tahliye etti

PYD DEAŞ'lıları Rakka'dan tahliye etti

72
Yassıada'nın son hali tepki çekti

Yassıada'nın son hali tepki çekti

83
Abdullah Çifti'den seçimler için sosyal medya uyarısı

Abdullah Çifti'den seçimler için sosyal medya uyarısı

19
Yerli lokomotif için çalışmalar başladı

Yerli lokomotif için çalışmalar başladı

6
Beşşar Esed gerginliği azaltma bölgesine saldırdı

Beşşar Esed gerginliği azaltma bölgesine saldırdı

8
47 üniversite öğrencisi ölümden döndü

47 üniversite öğrencisi ölümden döndü

1
Fethiye'de batan yelkenlideki 4 kişi kurtarıldı

Fethiye'de batan yelkenlideki 4 kişi kurtarıldı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM