ABD'li komutan: Suriye'de daha fazla askere ihtiyacımız var

Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde Savunma Bakanı Jim Mattis ile bölgeyi ziyaret eden Votel'in gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suriye'de DEAŞ’a karşı elde edilen ivme konusunda çok endişeliyiz ve bu sebeple daha fazla katkı sağlamamız önemli" dediği kaydedildi.

Votel’in “Daha büyük bir yükü omuzlamamız söz konusu olabilir. Bu da bir seçenektir” ifadelerini kullandığı belirtildi.

SURİYE'DE 500 ASKER VAR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) verilerine göre halihazırda Suriye’de 500 civarında ABD özel kuvvet askeri bulunuyor.

TRUMP'A RAPOR

ABD Başkanı Donald Trump göreve geldikten kısa bir süre sonra Pentagon’a bir genelge ile DEAŞ karşıtı operasyonların hızlandırılması konusunda bir rapor hazırlama talimatı verdi. Pentagon yetkililerine göre söz konusu rapor gelecek hafta Trump yönetimine sunulacak.

Votel’in açıklamalarının Savunma Bakanlığı raporundan kısa bir süre önce gelmesi dikkat çekti. Bununla birlikte Amerikan medyasında geçen hafta ABD’nin Suriye’ye konvansiyonel kara gücü göndermesine yönelik iddialar ortaya atılmıştı.