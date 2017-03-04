ABD'li komutan; Türkiye El Bab'ı alınca cesaretlendik

DEAŞ'a karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu Birleşik-Ortak Görev Gücü Komutanı Korgeneral Stephen Townsend, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ'a büyük bir darbe vurduğunu söyledi.

"DEAŞ'IN HAREKET YETENEĞİNİ ZORLAŞTIRACAK"

Halep bölgesinde DEAŞ'ın elinde bulunan son nokta olan El Bab'ın kurtarılmasıyla terör örgütüne lojistik destek ve yeni savaşçı katılımının kapılarının kapatıldığını belirten Townsend, ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) düzenlenen ve Bağdat'tan telekonferans aracılığıyla katıldığı basın toplantısında, "El Bab, Kuzey Suriye'de bazı büyük kentlere ulaşmada önemli bir yer. Ekim ayında Dabık'ın geri alınmasıyla DEAŞ, El Bab'ı lojistik, komuta ve kontrol merkezi olarak kullandı. DEAŞ'ın destek hatlarının kesilmesi ve liderlerinin bozguna uğratılması Rakka'daki örgüt üyelerinin izole olmasını sağlayacak. DEAŞ'ın Suriye'de hareket yeteneğini, Avrupa'ya terörist ihracını daha da zorlaştıracak." dedi.

"TÜRKİYE, BİZE CESARET VERDİ"

Townsend, Koalisyon güçlerinin El Bab'da TSK ve ÖSO güçlerine 50'yi aşkın hava saldırısı ile destek verdiğini de belirterek, "El Bab'ın kurtarılmasıyla birlikte Türkiye, sınırlarını DEAŞ'a karşı güven altına aldı. Türk ordusunun El Bab'da DEAŞ'a karşı kazandığı başarı koalisyon güçlerine de cesaret verdi." diye konuştu.

TSK VE ÖSO'YA ÖNERİ

Townsend, TSK ve ÖSO güçlerine DEAŞ'a karşı mücadeleye odaklanmalarını, koalisyonun Rakka için hazırlık gücünü ve işlerini engellememeyi dikkate almaları önerisinde bulundu.

Türkiye, ABD ve koalisyon güçlerinin Münbiç'te yerel yönetimin kalıcı olabilmesini destek verdiğini de belirten Townsend, Koalisyon Türkiye'nin güvenliği için kararlı olduğunu söyledi.

"RAKKA'NIN ALINMASI BÜYÜK DARBE VURACAKTIR"

DEAŞ'ın hem bölge hem de dünya için önemli bir tehdit oluşturmayı sürdürdüğüne değinen Korgeneral Townsend, Rakka'nın da DEAŞ'tan geri alınması için çalışmaların sürdüğünü, Rakka'nın alınmasının da düşmana büyük bir darbe vuracağını söyledi.

Türkiye'nin Rakka'daki rolünün ne ve nasıl olacağına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirten Townsend, "Türk güçlerinin Rakka operasyonuna katılmalarını bekliyor musunuz, yoksa göz ardı mı edeceksiniz?" sorusuna verdiği yanıtta şu anda Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Rakka'nın izole edilmesi çalışmalarını sürdürdüğünü, bütün seçenekleri gözden geçireceklerini söyledi.

Townsend, "Hangi güçlerin Rakka operasyonuna katılacağına ilişkin bütün seçenekleri göz önüne alıp değerlendireceğiz. Şimdilik hiçbir şey masadan kalkmış değil. Bu konulara göz atıp planlamak için hala zamanımız var, bunu tüm ortaklarımızla yapıyoruz." dedi.

Townsend, ‘Türk güçlerinin Rakka operasyonuna katılmalarını bekleyip beklemediği ve operasyona Kürt güçlerin katılıp katılmayacağı' sorusunu da, "Türk güçlerinin katılıp katılmayacağını kendileriyle hala tartışıyoruz. Sayıları ve katkıları ne olur bilmiyorum." diye yanıtladı.

"KÜRTLERİN OPERASYONA KATILMALARINI BEKLİYORUM"

Amerikalı komutan, Kürtlerin operasyona katılımları konusunda da "Öncelikle sayıları hakkında konuşmayacağım, sebebi düşmanın da bu açıklamaları izliyor olması. Belki bu toplantıyı da izliyorlardır. O yüzden rakamlara girmek istemiyorum. Ama evet, Kürtlerin Rakka operasyonuna katılmalarını bekliyorum. Gerçek şu ki Rakkalı Kürtler var, yerel Kürtler var, başka Kürtler var. Bunlar Suriyeli, Araplar, Kürtler, Türkmenler, hepsi Suriyeli ve Suriye'yi DEAŞ'tan kurtarmak için mücadele ediyorlar. Evet, Kürtlerin katılmalarını bekliyorum. Kimsenin Rakka'nın nüfus yapısını değiştireceğini de sanmıyorum." diye konuştu.