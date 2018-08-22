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ABD'li komutandan Güney Kıbrıs'a sürpriz ziyaret

ABD Kara Kuvvetleri Komutanı General Mark Alexander Milley, önceki gün Kıbrıs'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, Rumlardan deniz ve hava üsleri konusunda 'kolaylık' talep etti.

Haber Merkezi | 22.08.2018 - 08:39..
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ABD ile Türkiye arasında yaşanan siyasal gerilim, ABD'nin askeri operasyonlar açısından endişeye kapılmasına yol açıyor. Özellikle İncirlik konusunda atılması gerçekleşebilecek bir adım karşısında hazırlıksız yakalanmak istemeyen ABD askeri kuvvetleri, Güney Kıbrıs ile görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD'li komutandan Güney Kıbrıs'a sürpriz ziyaret

GÜNEY KIBRIS İLE GÖRÜŞME

Kıbrıs ordusu komutanı Korgeneral İlyas Leondaris’la görüşmesi İngiliz üslerinin de bulunduğu Larnaka Havalimanı’nda gerçekleşti. Fileleftheros gazetesinin haberine göre görüşmeye ABD’nin Kıbrıs’taki Büyükelçisi Kathleen Doherty, İngiliz Yüksek Komiseri (Büyükelçi) Stephen Lilli, ABD ve İngiltere askerî ataşeleri ve Rum ordusu subayları katıldı.

Milley, Rumlardan askeri üsler konusunda 'diğer ülkelere tanınan hakları ve kolaylık' talep etti. ABD halihazırda garantör ülkelerden İngiltere’nin Limasol kenti yakınlarında bulunan Ağratur hava üssü ile Larnaka yakınındaki Dikelya deniz üssünü ortak operasyonlarda kullanıyor.

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