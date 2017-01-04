taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.144
USD
3,5715
EURO
3,7451
ALTIN
133,77
PETR
56,3600

ABD'li komutandan Türkiye ve DEAŞ açıklaması

Bağdat’tan telekonferansla Pentagon'a bağlanan Dorrian, Irak ve Suriye’de DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlarla ilgili soruları yanıtladı.

AA | 04.01.2017 - 22:37
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD'li komutandan Türkiye ve DEAŞ açıklaması

İncirlik’ten DEAŞ’a karşı operasyon yapan ABD’nin El Bab operasyonuna destek vermemesinin eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Dorrian, İncirlik üssünün müttefik güçlere destek olarak istihbarat, keşif ve hava saldırılarının yapılmasında kullanıldığını kaydetti.

"İNCİRLİK PAHA BİÇİLEMEZ

Koalisyon için DEAŞ’la mücadelede İncirlik üssünün önemine dikkat çeken Dorrian, "İncirlik hem üs olarak hem de koalisyona sağladığı kapasite bakımından kesinlikle paha biçilmez. Alsında, tüm dünya oradan yürütülen operasyonlar sayesinde daha güvenli bir hale getirildi." ifadelerini kullandı.

ABD'li komutandan Türkiye ve DEAŞ açıklaması

EL BAB KONUSUNDA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin El Bab operasyonunun birkaç haftadır devam eden diplomatik görüşmelerin konusu olduğuna işaret eden Dorrian, geçen hafta yapılan güç gösterisi sortilerinden sonra ABD’nin El Bab operasyonuna destek vereceğini fakat bu desteğin tarzı ve içeriğinin ne olacağının yapılan üst düzey görüşmelerden sonra netleşeceğini kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN SURİYE'NİN KUZEYİNDE YAPTIKLARI ÇOK DEĞERLİ"

Türkiye’ye verilecek destek konusunda bir koşul öne sürüp sürmediklerine yönelik bir soruya Dorrian, şöyle cevap verdi: "Diplomatik görüşmelerin detayına giremeyeceğim çünkü bu konuda çok bilgi sahibi değilim ama bizim Türkiye’nin DEAŞ ile mücadeleye verdiği desteğe ne kadar değer verdiğimiz önemli. Türkiye’nin, sınırlarını DEAŞ’tan temizlemek ve DEAŞ mensuplarının bölgeye sızmasını engellemek için Suriye’nin kuzeyinde yaptıkları çok değerli."

GEÇEN HAFTA NEDEN UÇUŞ SORTİLERİYLE YETİNDİNİZ SORUSU

Sözcü, Suriye’nin kuzeyinde halihazırda ABD askerlerinin Türk askerleriyle çalıştıklarını fakat tam olarak nerede olduklarını paylaşamayacağını aktardı. AA muhabirinin, "Daha önce 'Nerede bir DEAŞ üyesi görürsek vururuz' diyordunuz fakat geçen hafta Türk güvenlik güçlerine saldıran teröristleri vurmayıp alçak uçuş sortileriyle yetindiniz, onları geçen hafta neden vurmadınız?" sorusuna Dorrian, "Yakın mesafe hava desteğinde temel kural zarar vermemektir. Eğer sahada neyi vurduğunuzu görmenizi sağlayacak güçleriniz yoksa bir hava saldırısıyla yerdeki güçlere yardımdan çok onları tehlikeye atarsınız." yanıtını verdi.

"YAPILABİLECEK EN DOĞRU ŞEYİ YAPTIK"

Dorrian şöyle devam etti: "Orada yapabileceğimiz operasyonu yaptık. Ve o zaman yapılabilecek en doğru şeyi yaptık ve o da hava koşullarından kaynaklı kısıtlamalardan dolayıydı. Düşman güçlerinin nerede olduğuna, dost güçlerin nerede olduğuna dair iyi bir kanaat oluştuğunda sizin de söylediğiniz gibi nerede bulursak vururuz."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'de ilk kez İncirlik Üssü tartışmaya açılıyor

Türkiye'de ilk kez İncirlik Üssü tartışmaya açılıyor

351
Reina'yı koruyan güvenlik şirketinden eleştirilere cevap

Reina'yı koruyan güvenlik şirketinden eleştirilere cevap

456
MHP'de Atilla Kaya görevinden istifa etti

MHP'de Atilla Kaya görevinden istifa etti

411
Türkiye hasta adam oluyor analizi yapan bir İngiliz daha

Türkiye hasta adam oluyor analizi yapan bir İngiliz daha

343
ABD'nin El Bab'da vermek istediği desteğin ayrıntıları

ABD'nin El Bab'da vermek istediği desteğin ayrıntıları

124
THY'den kimse işini kaybetmeyecek sözü

THY'den kimse işini kaybetmeyecek sözü

0
Süleyman Soylu'dan mecliste gensoru konuşması

Süleyman Soylu'dan mecliste gensoru konuşması

215
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM