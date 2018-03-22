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ABD'li komutanlar Menbiç'te toplantı yaptı

Türkiye'nin olası bir Menbiç operasyonu için endişeye kapılan ABD'li üst düzey yetkililer, teröristlerle sürekli bir toplantı içinde.

Haber Merkezi | 22.03.2018 - 17:26..
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ABD'li komutanlar Menbiç'te toplantı yaptı

Türkiye, Suriye sınırında bulunan Afrin'de PYD/PKK'lı teröristlere karşı işgal edilen bölgelerde büyük ve kapsamlı bir temizlik harekatı yürütüyor.

Afrin merkezini sadece 58 günde teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir sonraki hedefi ise Menbiç.

ABD'Lİ KOMUTANLARIN YOĞUN MESAİSİ

Amerika'nın desteğiyle bölgeyi işgal eden terör örgütü PKK/YPG köşeye sıkışmış durumda.

TSK'nın karşısında direnemeyen teröristler ise ABD'li üst düzey yöneticilerle bu aralar çok sık toplantı gerçekleştiriyor. ABD'nin Menbiç'te görevli komutanları, teröristleri korumak için şimdiden hazırlıklarını yapıyor.

ABD'li komutanlar Menbiç'te toplantı yaptı VİDEO

ABD'li komutanlar Menbiç'te toplantı yaptı

ABD'li komutanlar Menbiç'te toplantı yaptı

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