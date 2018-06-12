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ABD'li Konsolos: Adanalıları tanımaktan keyif aldım

ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, Türkiye'deki görev süresinin dolduğunu belirterek, temmuz ayında ABD'ye döneceğini açıkladı.

DHA | 12.06.2018 - 14:09..
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ABD'li Konsolos: Adanalıları tanımaktan keyif aldım

Konsolos Linda Stuart Spech, konsolosluk konutunda bir araya geldiği gazetecilere, 3 yıllık görev süresi hakkında bilgi verdi.

Adana'dan ayrılacak olması nedeniyle çok üzgün olduğunu da belirten Linda Stuart Specht, şunları söyledi:

"ADANALILARI TANIMAKTAN KEYİF ALDIM"

"Temmuz ayında Adana'da ayrılacağım. Toros Dağları'nda yürüyüş yapmaktan, Seyhan Nehri boyunca Adana ve Mersin maratonlarında koşmaktan, geçmiş imparatorluklarının birçok kalıntılarını keşfetmekten, Adana kebabı yemekten ve hepsinden önemlisi Adanalıları tanımaktan keyif aldım. Büyük bir şehir olsa da Adana'da küçük bir kasaba hissi var. İnsanlar rahat, sıcak, cömertler ve topluluğunuzun parçası olmak benim için neşe ve onur kaynağı oldu. Lütfen ağustos ayında yerime gelecek olan Alejandro Baez için de beni karşıladığınız cömertlikle ona da hoş geldiniz demenizi isterim."

ABD'li Konsolos: Adanalıları tanımaktan keyif aldım


Açıklamalarının ardından gazetecilerle bir süre sohbet eden Linda Stuart Specht, bundan sonra ABD'de görev yapacağını söyledi.

ABD'li Konsolos: Adanalıları tanımaktan keyif aldım

ABD'li Konsolos: Adanalıları tanımaktan keyif aldım

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