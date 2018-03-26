ABD'li kovboylar Türk atlarıyla gösteri yaptı

ABD'deki kovboy kültürünü tanıtmak için Bursa'ya gelen 5 kovboy at yetiştiriciliği yapan bir çiftlikte at binip kement atma gösterisi yaptı.

TÜRK ATLARIYLA TANIŞTILAR

ABD'nin Wyoming eyaletindeki çiftliklerde büyüyen grup üyeleri, gösterilerini önce geleneksel şarkıları ve danslarıyla sonra da kement bağlama ile atlarla yapılan oyunlarla sürdürdü.

ABD'li kovboyların Türk atlarıyla imtihanı VİDEO

'Kültür elçileri', beraberinde taşıdığı 'Kovboy elişleri sergisi' ve sanatçı Pop Wagner’in angora iplerle eyer kolanı dokuma öğretisiyle küçük- büyük Bursalılara eğlenceli bir gün yaşattı.