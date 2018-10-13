taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.872
Euro
6.78955
Altın
1217.9005
Borsa
96657.42
Gram Altın
229.974

ABD'li manken aracında vurularak öldürüldü

ABD’de 28 yaşındaki Kelsey Quayle isimli bir manken aracında vuruldu. Hastaneye kaldırılan Quayle hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 13.10.2018 - 10:23..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'de mankenlik kariyerine devam etmek için erkek arkadaşıyla birlikte Atlanta'ya taşınan 28 yaşındaki Kelsey Quayle, işe giderken aracında vuruldu.

Quayle'nin bilincini kaybetmesinin ardından zincirleme kaza oluştu. Hastaneye kaldırılan Quayle hayatını kaybetti.

ABD'li manken aracında vurularak öldürüldü

Kelsey Quayle'nin kız kardeşi "Bunu yapanların kim olduğunu bilmek istiyorum. O bunu hak etmedi" dedi.

SİLAHLA VURULDUĞU SONRADAN ANLAŞILDI

Bu arada polis ilk başta modelin aracın kontrolünü kaybedip kaza yaptığı görüşündeydi. Ancak doktorların kadının ateşle silahla vurulduğunu tespit etmesinden sonra durum anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'li manken aracında vurularak öldürüldü

Iraklı model Tara Fares de eylül ayında kendi özel aracıyla hareket halindeyken vurularak öldürülmüştü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Brunson için anlaşma yapılmadı

Trump: Brunson için anlaşma yapılmadı

370
Arda Turan ile Aslıhan Doğan doktor kontrolüne gitti

Arda Turan ile Aslıhan Doğan doktor kontrolüne gitti

159
PKK'ya destek veren 3 muhtar tutuklandı

PKK'ya destek veren 3 muhtar tutuklandı

58
Lavrov ABD'nin planlarını anlattı

Lavrov ABD'nin planlarını anlattı

46
Brunson'a Almanya'da bayrak öptürdüler

Brunson'a Almanya'da bayrak öptürdüler

162
Trump Brunson ile bir araya gelecek

Trump Brunson ile bir araya gelecek

221
Suudi Arabistan: Türkiye ile işbirliğinden memnunuz

Suudi Arabistan: Türkiye ile işbirliğinden memnunuz

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM