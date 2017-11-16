ABD'li öğretmenden Müslüman öğrencisine ırkçı saldırı

ABD'de yükselen ırkçılık ve İslamofobik saldırılar günden güne büyüyüp yaygınlaşıyor. Tennessee eyaletinde bir öğretmen, sınıfta Müslüman bir kız öğrenciye ırkçı saldırıda bulundu.

BAŞÖRTÜSÜNÜ ZORLA ÇIKARTTI

Siyahi öğretmen, öğrencisinin yanına gelerek başındaki türbana saldırdı, ardından çıkartmaya çalıştı. Öğrenci öğretmenini durdurmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Genç kızın başörtüsü öğretmeni tarafından çekilerek çıkartıldı.

ABD'li öğretmen'den Müslüman öğrencisine ırkçı saldırı VİDEO

"GÜZEL SAÇLI"

Öğretmen başörtüyü çekip çıkarttıktan sonra öğrencisine "cici saçlar, güzel saçlar" diye seslendi. Öğrenci bu durum karşısında çaresiz kalarak başını kapatmaya çalıştı, ancak ırkçı öğretmenin tavrı bununla da sınırlı kalmadı. Saldırısını başından sonuna kadar videoya kaydeden kadın öğretmen, bu rezaleti "güzel saçlar" başlığı ile sosyal medya hesabından paylaştı.

SİYAHİ ÖĞRETMEN

Görüntüden, öğretmenin siyahi olduğu ortaya çıkarken, sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki topladı. Konu ile ilgili soruşturma başlatan okul yönetimi öğretmen hakkında işlem başlattı.