taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.354
USD
3,8621
EURO
4,5504
ALTIN
158,95
PETR
61,5300

ABD'li öğretmenden Müslüman öğrencisine ırkçı saldırı

ABD'de ırkçı bir öğretmen, Müslüman öğrencisine İslamofobik saldırıda bulundu. Genç kızın başörtüsünü zorla çıkardı.

16.11.2017 - 16:18
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'de yükselen ırkçılık ve İslamofobik saldırılar günden güne büyüyüp yaygınlaşıyor. Tennessee eyaletinde bir öğretmen, sınıfta Müslüman bir kız öğrenciye ırkçı saldırıda bulundu.

ABD'li öğretmenden Müslüman öğrencisine ırkçı saldırı

BAŞÖRTÜSÜNÜ ZORLA ÇIKARTTI

Siyahi öğretmen, öğrencisinin yanına gelerek başındaki türbana saldırdı, ardından çıkartmaya çalıştı. Öğrenci öğretmenini durdurmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Genç kızın başörtüsü öğretmeni tarafından çekilerek çıkartıldı.

ABD'li öğretmen'den Müslüman öğrencisine ırkçı saldırı VİDEO

ABD'li öğretmenden Müslüman öğrencisine ırkçı saldırı

"GÜZEL SAÇLI"

Öğretmen başörtüyü çekip çıkarttıktan sonra öğrencisine "cici saçlar, güzel saçlar" diye seslendi. Öğrenci bu durum karşısında çaresiz kalarak başını kapatmaya çalıştı, ancak ırkçı öğretmenin tavrı bununla da sınırlı kalmadı. Saldırısını başından sonuna kadar videoya kaydeden kadın öğretmen, bu rezaleti "güzel saçlar" başlığı ile sosyal medya hesabından paylaştı.

SİYAHİ ÖĞRETMEN

Görüntüden, öğretmenin siyahi olduğu ortaya çıkarken, sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki topladı. Konu ile ilgili soruşturma başlatan okul yönetimi öğretmen hakkında işlem başlattı.

İlginizi Çekebilir
İsrail'den Suudi Arabistan-İran açıklaması
İsrail, Suudi Arabistan ile İran konusunda istihbarat paylaşımında bulunabileceğini açıkladı.
Restoranda alevler içinde kalan kadın
Eşiyle birlikte restoranda barbekü yapan kadın, bir anda alevler içinde kaldı.
Fransa'da eylemciler polislere 'asfalt' ile saldırdı
Fransa'da hükümetin çalışma reformunu protesto eden göstericiler ile polisler arasında çatışma yaşandı.
Ordunun darbe yaptığı Zimbabve'de son durum
Afrika'nın güneydoğusundaki Zimbabve'de, dün ordunun yönetime el koymasının ardından siyasi durumdaki gerginlik ve belirsizlik sürüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Enes Kanter-LeBron James tartışması

Enes Kanter-LeBron James tartışması

106
Candaş Tolga Işık 2. belediyeler operasyonunu yazdı

Candaş Tolga Işık 2. belediyeler operasyonunu yazdı

138
Ertuğrul Gazi obasına geri döndü

Ertuğrul Gazi obasına geri döndü

214
Bir müftü ilk kez nikah kıydı

Bir müftü ilk kez nikah kıydı

161
Beren Saat: Küskünüm

Beren Saat: Küskünüm

167
Türkiye ile Rusya anlaştı, Yunanistan endişeli

Türkiye ile Rusya anlaştı, Yunanistan endişeli

70
İtalya'dan BM'ye: Ders değil mali destek verin

İtalya'dan BM'ye: Ders değil mali destek verin

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM