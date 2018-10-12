1 ABD'li papaz Andrew Brunson hakkında karar günü Hakkında 35 yıl hapis cezası istenen Amerikalı papaz Brunson, bugün hakim karşısına çıkarılacak.

2 Hal yasasının gerekliliğini gösteren tablo Meyve ve sebzeler üreticiden marketteki rafa gelene kadar büyük bir fiyat değişimi yaşıyor.

3 ABD'de bombalı saldırı hazırlığındaki bir kişi yakalandı 6 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde yüz kiloluk bombayla katliam yapma hazırlığında olduğu öne sürülen bir kişi, New York'ta yakalandı.

4 Arda Turan ifade verdi Arda Turan-Berkay kavgasında, savcılık, futbolcunun yakalanması ve tabancanın bulunması talimatını verdi. 3 saat ifade veren Turan, emniyetten ayrıldı.

5 Teröristler telsizde ağlıyor: Öldük bittik Türk askeri, yaptığı operasyonlarla yurt içi ve sınır dışında PKK'ya göz açtırmıyor. Teröristlerin üstleriyle yaptığı telsiz konuşmaları Mehmetçik'in azimli mücadelesini bir kez daha ortaya serdi.

6 Afrika'nın en genç milyarderi Dewji kaçırıldı Kıtanın en genç milyarderi olarak bilinen iş adamı Muhammed Dewji, Tanzanya'nın Darüsselam kentinde silahlı ve maskeli kişiler tarafından kaçırıldı.