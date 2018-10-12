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ABD'li papaz Andrew Brunson hakkında karar günü

Hakkında 35 yıl hapis cezası istenen Amerikalı papaz Brunson, bugün hakim karşısına çıkarılacak.

AA | 12.10.2018 - 07:22..
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ABD'li papaz Andrew Brunson hakkında karar günü

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen, tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson yargılanmak üzere Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürüldü.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Brunson evinden çıktığı sırada yoğun güvenlik önlemi aldı.

Emniyet güçleri eşliğinde Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürülen Brunson'ın yargılandığı davanın duruşması bu yerleşkede yapılacak.

ABD'li papaz Andrew Brunson hakkında karar günü

ABD'li papaz Andrew Brunson hakkında karar günü

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