Gazeteci Nedim Şener, Beyaz Saray'ın uğruna Türkiye'yi tehdit ettiği Andrew Brunson'la ilgili iddianamedeki ayrıntıları anlattı. Nedim Şener'in Brunson hakkında hazırlanan iddianameye dayandırdığı iddiaları şöyle:

KÜRTLERİ HIRİSTİYANLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞTI

-Brunson'un 51 sayfalık bir iddianamesi var. Okuduğunuz zaman Brunson'ın bir görünen yüzü var. Hatta bir “13. Kavim” var. Onun peşine düşmüş. 20 yıldan beri Türkiye'de.

-O, 13. Kavim kim? Kürtler. Ona göre, kiliseye kazandırmak ve Güneydoğu'da Kürtleri 13. Kavim olarak Hıristiyanlaştırmak amacıyla bir faaliyet içinde. Ama kendisi bunu yaparken, hakkında açılan soruştırma var.

BRUNSON FETÖ İLİŞKİSİ DEŞİFRE OLDU

-O sırada Doğa isimli bir gizli tanık ortaya çıkıyor. Brunson'ın bilgisayarlarında olan bütün verileri itiraf metniyle beraber, FETÖ mücadelesi yapan kurumlara veriyorlar.

-İstanbul Kontakt isimli bir site var. İstanbul'da Hava Harp Okulu'nda temasta olunan kişilerin listesi çıkıyor. CIA'cilerin ismi çıkıyor. Doğa isimli kişi CIA'cileri tek tek tarif ediyor. Ben onun içindeydim diyor.

Buna benzer itiraflar da ortaya çıkıyor. Brunson ifadesinde bütün bunları reddediyor. O tabii FETÖ'den alıştığımız bir tarz. Bunları yok sayıyor. Ortaya çıkan veriler var.

ABD'li papaz Brunson'un yargılanma gerekçesi VİDEO

İŞTE İDDİANAMEDEN FETÖ BAĞLANTISINI GÖSTEREN KISIMLAR