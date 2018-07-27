taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.328
USD
4,8485
EURO
5,6494
ALTIN
190,78
PETR
74,4700

ABD`li papaz Brunson'un yargılanma gerekçesi

Andrew Brunson 20 yıldan beri İzmir merkezli kilisesinde Kürtleri Hıristiyanlaştırmak için çalışma yürüttü. FETÖ bu kiliseyi destekledi.

Haber Merkezi | 27.07.2018 - 10:41..
  1. Haberler
  2. Gündem
ABD`li papaz Brunson'un yargılanma gerekçesi

ABD`li papaz Brunson'un yargılanma gerekçesi

Gazeteci Nedim Şener, Beyaz Saray'ın uğruna Türkiye'yi tehdit ettiği Andrew Brunson'la ilgili iddianamedeki ayrıntıları anlattı. Nedim Şener'in Brunson hakkında hazırlanan iddianameye dayandırdığı iddiaları şöyle:

KÜRTLERİ HIRİSTİYANLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞTI

-Brunson'un 51 sayfalık bir iddianamesi var. Okuduğunuz zaman Brunson'ın bir görünen yüzü var. Hatta bir “13. Kavim” var. Onun peşine düşmüş. 20 yıldan beri Türkiye'de.

-O, 13. Kavim kim? Kürtler. Ona göre, kiliseye kazandırmak ve Güneydoğu'da Kürtleri 13. Kavim olarak Hıristiyanlaştırmak amacıyla bir faaliyet içinde. Ama kendisi bunu yaparken, hakkında açılan soruştırma var.

BRUNSON FETÖ İLİŞKİSİ DEŞİFRE OLDU

-O sırada Doğa isimli bir gizli tanık ortaya çıkıyor. Brunson'ın bilgisayarlarında olan bütün verileri itiraf metniyle beraber, FETÖ mücadelesi yapan kurumlara veriyorlar.

-İstanbul Kontakt isimli bir site var. İstanbul'da Hava Harp Okulu'nda temasta olunan kişilerin listesi çıkıyor. CIA'cilerin ismi çıkıyor. Doğa isimli kişi CIA'cileri tek tek tarif ediyor. Ben onun içindeydim diyor.

Buna benzer itiraflar da ortaya çıkıyor. Brunson ifadesinde bütün bunları reddediyor. O tabii FETÖ'den alıştığımız bir tarz. Bunları yok sayıyor. Ortaya çıkan veriler var.

ABD'li papaz Brunson'un yargılanma gerekçesi VİDEO

İŞTE İDDİANAMEDEN FETÖ BAĞLANTISINI GÖSTEREN KISIMLAR

ABD`li papaz Brunson'un yargılanma gerekçesi

ABD`li papaz Brunson'un yargılanma gerekçesi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Senatosundan Türk yargısına müdahale

ABD Senatosundan Türk yargısına müdahale

139
Çocuk kaçıran adamı mahalle sakinleri linç etti

Çocuk kaçıran adamı mahalle sakinleri linç etti

218
ABD Dışişleri Bakanı Türkiye geriliminden habersiz

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye geriliminden habersiz

30
Albayrak Pekin ziyareti sonrası kredi açıklaması yaptı

Albayrak Pekin ziyareti sonrası kredi açıklaması yaptı

148
Meral Akşener İP liderliğine dönüyor

Meral Akşener İP liderliğine dönüyor

132
Başkan Erdoğan, Mandela'nın torunu ile görüştü

Başkan Erdoğan, Mandela'nın torunu ile görüştü

21
Muharrem İnce sıradan kaba biriyse neden aday gösterildi

Muharrem İnce sıradan kaba biriyse neden aday gösterildi

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM