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ABD'li patron çalışanına kendi arabasını hediye etti

ABD'de bir adam ilk iş gününe geç kalmamak için 32 kilometre yol yürüyünce patronu, kendi arabasını çalışanına hediye etti.

Haber Merkezi | 19.07.2018 - 10:26..
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ABD'nin Alabama eyaletine bağlı Birmingham kentinde bir ev taşıma şirketinin sahibi, arabası bozulunca işindeki ilk gününe geç kalmamak için geceden yola çıkıp 32 kilometre yürüyen yeni çalışanına kendi arabasını hediye etti.

ABD'li patron çalışanına kendi arabasını hediye etti

ARABASI BOZULUNCA YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI

20 yaşındaki Walter Carr, bir ev nakliye firmasında işe başladı. İşe başladığı ilk gün bozulan arabası kendisini yarı yolda bırakınca işine geç kalmamak için uzunca bir yolu yürüyerek geldi.

Bir polis memuru, yolda gördüğü ve hikayesinden çok etkilendiği Carr'ı, kahvaltı ısmarladıktan sonra eşya taşıyacağı eve bizzat götürdü. Ev sahiplerinin ısrarına rağmen dinlenmeyi reddedip işe koyulan Carr'ın kendisiyle tanışmak için Tennessee'den gelen patronu Luke Martin'le karşılaşması sırasında duygusal anlar yaşandı.

ABD'li patron çalışanına kendi arabasını hediye etti

PATRONDAN ÖZVERİ HEDİYESİ

32 kilometrelik mesafedeki iş yerine yürüyerek giden genç adam, burada patronuyla karşılaştı ve herşey o andan sonra gerçekleşti.

Carr'ın işine özveriyle sarıldığını gören patronu, ona arabası bozulduğu için kendi arabacını hediye etti. Bu durum karşısında ne yapacağını şaşıran genç adam, gözyaşlarına boğuldu.

Patron Martin, azmini övdüğü Carr'a 2014 model Ford Escape marka aracını hediye etti.

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