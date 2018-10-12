ABD'li rahip Brunson serbest bırakıldı

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson, 4. kez hakim karşısına çıktı.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Daha sonra savcı Brunson hakkında mütaalasını açıkladı. Buna göre Brunson'ın adli kontrol şartının kaldırılması istendi. Ayrıca Brunson'a 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

EV HAPSİ VE YURT DIŞI YASAĞI KALKTI

Ardından Brunson hakkındaki karar açıklandı. Karara göre Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ancak hakkındaki adli kontrol şartı kararı kaldırıldı. Böylece ev hapsi ve yurt dışı yasağı kalkan Rahip Brunson serbest kaldı.

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