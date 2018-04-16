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ABD'li rahip Brunson'un tutukluluk hali devam edecek

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan serbest bırakılmasını istediği ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Haber Merkezi | 16.04.2018 - 22:03..
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ABD'li rahip Brunson'un tutukluluk hali devam edecek

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Rahip Brunson hakkında açılan dava görüldü.  FETÖ'ye üye olmakla birlikte örgüt adına suç işlemekle suçlandığı mahkemede, ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson'un tutukluluğunun devamına karar verdi.

BRUNSON 6 SAAT SAVUNMA YAPTI

Tam 12 saat süren duruşmada, Brunson 6 saat savunma yaptı. Savunmasında tek cep telefonu hattı kullandığını, üzerine kayıtlı diğer hatlarını çocukları için aldığını öne süren Brunson, onlar ABD’ye gittiğinde hattın kapandığını, geri geldiklerinde onlara yeni hat aldıklarını söyledi.

Savunmasını tamamlayan sanık Brunson’a duruşma savcısı, "Adınıza 10 hat var. Anne adı, doğum yeri, doğum tarihi gibi bilgilerde farklılık var" sorusunu yöneltti.

"TANRININ BURADA KALMAMIZI İSTEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜK"

Bunun üzerine Brunson, hat alırken pasaport fotokopisi verdiğini, görevlinin nasıl kaydettiğini bilmediğini söyledi.

Brunson, savcının "Türkiye’de neden bu kadar uzun süre kaldınız, 1993’te gelmişsiniz" şeklindeki sorusuna da, "Türkiye’yi çok seviyoruz. Burada hizmetimiz gelişiyor. Tanrının burada kalmamızı istediğini düşündük" dedi. Duruşmada daha sonra bazı tanıklar ile "Serhat" adlı gizli tanığın ifadeleri okundu.

PKK SEMPATİZANLARINA AYRICALIK

Duruşmada daha sonra Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS), sesi ve görüntüsü değiştirilerek duruşmaya bağlanan gizli tanık "Dua" ifade verdi.

Dua, Brunson’un her hafta, cuma günleri düzenlenen ve sadece subayların katıldığı toplantıya katıldığını bildiğini, bu toplantılarda Murat Çakır isimli Türk asıllı ABD vatandaşının da bulunduğunu söyleyip, Çakır’ın Pentagon ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu anlattı.

Türkiye’de özellikle 2002 - 2004 yılları arasında bazı PKK’lıların Hristiyan olarak cemaatlere katıldığını ve böylece dokunulmazlık elde ettiğini ifade eden Dua, Brunson’un Kilisesinin de PKK sempatizanları iyi karşıladığını, ayrıcalık gösterdiğini duyduğunu öne sürdü.

Tanıklardan Emrah Şahin ise Diriliş Kilisesi’ne bir kaç kez gittiğini, Türklerle ilgili hakaret içeren sözler duyduğunu belirtti. Bu sözlerden rahatsızlık duyarak MİT’e durumu aktardığını anlatan Şahin, kilisede Kürtlerin ön planda tutulduğunu söyledi.

7 MAYIS’A ERTELENDİ

İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, rahip Brunson’un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmayı da 7 Mayıs 2018 tarihine erteledi.


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