taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.13435
Euro
7.08155
Altın
1202.055
Borsa
95713.07
Gram Altın
237.503

ABD'li sağlık kuruluşu YPG ile tıbbi anlaşma imzaladı

Suriye'de terör örgütü YPG'ye silah, mühimmat ve askeri malzeme desteği veren ABD, şimdi de bölgedeki teröristlere tıbbi destek vermeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 04.10.2018 - 16:23..
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD'li sağlık kuruluşu YPG ile tıbbi anlaşma imzaladı

ABD Suriye'de askeri olarak destek sağladığı YPG'li teröristlere tıbbi destek vermeye de hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir belgede PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'nin ABD'li Castle İnternational LLC of Arizona USA firması ile tıbbi birlik sözleşmesi imzaladığı ortaya çıktı.

ABD'li sağlık kuruluşu YPG ile tıbbi anlaşma imzaladı

TIBBİ LOJİSTİK DESTEĞİ

ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelere silah, mühimmat ve askeri malzeme sevkiyatına devam ederken, örgütün ABD’li uluslararası sağlık kuruluşlarından tıbbi destek ve tıbbi lojistik destek almak üzere ön mutabakat imzaladığı ortaya çıktı.

Bölgedeki teröristlerden gelen talep neticesinde yapılan anlaşma, sahada tıbbi yardım ile sıhhiye eğitim verilmesini kapsıyor.

ABD'li sağlık kuruluşu YPG ile tıbbi anlaşma imzaladı

KAYIP VERİLEN BÖLGELERE YARDIM

YPG'li teröristlerin en çok kayıp verdiği bölgelerin başında gelen Derik, Sincar, Kamışlı ve Kobani’de sıhhiye tesislerinin kurulması planlanırken, bölgede sağlık eğitim merkezleri ile acil durum müdahale yerleri oluşturulacak. Bölgede ayrıca eğitim sürecinin uzun süreli olması terör örgütü tarafından istendiği belirtiliyor.

ABD'li sağlık kuruluşu YPG ile tıbbi anlaşma imzaladı

ÖN SÖZLEŞME İMZALANDI

ABD’li diplomatik yetkililerle, YPG/PKK terör elebaşlarının imzaladığı, Arapça olarak kayda alınan ön mutabakat metninde, “Biz Rojava-Suriye'de YPG olarak, askeri tıp, tecrübe edinme ve lojistik destek alma konusunda Castle İnternational LLC of Arizona USA ile uzun süreli anlaşma yapmak istediğimizi beyan ederiz“ ifadelerine yer veriliyor.

ABD'li şirketten PKK'ya askeri eğitim desteği VİDEO

ABD'li sağlık kuruluşu YPG ile tıbbi anlaşma imzaladı

Anlaşmadan hemen sonra ABD’nin Bağdat Büyükelçiğine bağlı 4 kişilik bir heyetin Kamışlı’ya geldiği, bölgede ikinci bir görüşme gerçekleştirdiği ve tahsis edilecek bölgelerin görüşmelerinin yapıldığı belirtildi. Bununla birlikte 7 sağlık ünitesinin de bölgede faaliyetlere başladığı belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı ve zam

Memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı ve zam

221
Batman'da şehit sayısı 7'ye yükseldi

Batman'da şehit sayısı 7'ye yükseldi

283
Batman'daki hain saldırının ayrıntıları

Batman'daki hain saldırının ayrıntıları

381
Acun Ilıcalı'ya cemaat sorusu

Acun Ilıcalı'ya cemaat sorusu

149
Mardin'de kaçak elektrikle mücadele

Mardin'de kaçak elektrikle mücadele

286
Ceset incelemeye gelen öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

Ceset incelemeye gelen öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

25
Galatasaray taraftarı Belhanda'ya kızgın

Galatasaray taraftarı Belhanda'ya kızgın

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM