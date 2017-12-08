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ABD'li senatör: Kudüs kararı Türkiye ilişkilerini bozar

Demokrat Senatör Sheldon Whitehouse, Başkan Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını sert bir dille eleştirdi.

Ajanslar | 08.12.2017 - 08:45..
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CNN televizyonunda katıldığı programda konuyla ilgili değerlendirmeler yapan Whitehouse, "Burada esas tehlikeli olan noktanın Orta Doğu'da askeri anlamda üslenmemiz konusunda halen bağımlı olduğumuz Türkiye ve bölgedeki en iyi dostumuz olmasına karşın Beyaz Saray'ın ilişkileri sürekli geriye götürmeye çalıştığı Suudi Arabistan'la ilişkilerimize etkileri olduğunu düşünüyorum." dedi.

ABD'li senatör: Kudüs kararı Türkiye ilişkilerini bozar

"ABD'NİN BÖLGEDEKİ ETKİNLİĞİNE ZARAR VERECEK"

Whitehouse, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın bu karara tepki olarak bazı adımlar atması halinde bunun, ABD'nin "bu bölgede etkili olma kabiliyetine gerçekten zarar verebileceğini" de sözlerine ekledi.

Başkan Trump, seçim kampanyasında verdiği bir vaadi yerine getirerek, bu hafta içerisinde Kudüsİsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını ilan etti ve büyükelçiliğin buraya taşınacağını söyledi.

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