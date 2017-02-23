ABD'li senatörden Suriye'nin kuzeyinde ABD askerlerine ziyaret

Arizona Senatörü McCain'in sözcüsü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, senatörün ülkenin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin çoğunluğunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) destek veren ABD askerleriyle görüştüğünü belirtti.

"AMAÇ IRAK VE SURİYE'DEKİ DİNAMİK DURUMU DEĞERLENDİRMEK"

Sözcü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Senatör McCain bu hafta Suriye'nin kuzeyinde konuşlu ABD güçleri ile DEAŞ karşıtı operasyonları ve Rakka'nın alınmasına ilişkin operasyonları görüşmek için Suriye'nin kuzeyine seyahat etti. Senatör McCain'in ziyareti, Irak ve Suriye'deki dinamik durumu değerlendirmek açısından önemli bir fırsattı. Başkan Trump, ABD'nin DEAŞ'ı yenme strateji ve planlarını haklı olarak gözden geçirme talimatı verdi. Senatör McCain, DEAŞ'ı kalıcı bir yenilgiye uğratma konusundaki yaklaşımlarımızı en uygun bir duruma getirme konusunda yönetim ve askeri liderlerle çalışmayı dört gözle beklemektedir."

MCCAİN PKK/PYD ELEBAŞLARIYLA DA GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Senatör McCain'in, PKK/PYD'nin 2015 yılında DEAŞ'tan aldığı Kobani'yi (Ayn el-Arap) de ziyaret ettiğini öne sürdü.

Gazete, John McCain'in, Kobani bölgesinde terör örgütü PKK/PYD'nin elebaşlarıyla görüştüğünü iddia etti.

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) göre, Suriye'de 500 civarında Amerikan özel kuvvet askeri bulunuyor.