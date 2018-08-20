ABD'li senatör: Trump'ın bir planı yok

Jack Reed katıldığı bir televizyon programında, ABD Başkanı Donald Trump’ın çeşitli ülkelere uyguladığı yaptırımları değerlendirdi.

Trump’ın bunları bir plan çerçevesinde yürüttüğünü düşünmediğini söyleyen Reed, “Bence Trump’ın yaklaşımı koordineli değil” dedi.

Demokrat Parti Rhode Island Senatörü Jack Reed

"SALDIRMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Trump’ın birçok ülkeye yaptırımlar uyguladığını hatırlatan Reed, “Trump’ın stratejik bir planı olduğunu düşünmüyorum, yaptıkları özünde saldırmaktan öteye gitmiyor” ifadelerini kullandı.

"MÜTTEFİKLERİNE YAPTIKLARI ANLAMSIZ"

Trump’ın Kanada gibi pek çok müttefik ülkeye uyguladığı yaptırımları anlamsız bulan Reed, Trump’ın başta Çin olmak birçok ülkeleri yaptırımlarla tehdit etmek yerine istediği şeyi net bir şekilde ifade etmesi gerektiğini belirtti.