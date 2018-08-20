taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.01825
Euro
6.892
Altın
1185.65
Borsa
88734.76

ABD'li senatör: Trump'ın bir planı yok

Demokrat senatör Jack Reed, ABD Başkanı Donald Trump’ın çeşitli ülkelere uyguladığı yaptırımları eleştirdi.

İHA | 20.08.2018 - 06:33..
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD'li senatör: Trump'ın bir planı yok

Jack Reed katıldığı bir televizyon programında, ABD Başkanı Donald Trump’ın çeşitli ülkelere uyguladığı yaptırımları değerlendirdi.

Trump’ın bunları bir plan çerçevesinde yürüttüğünü düşünmediğini söyleyen Reed, “Bence Trump’ın yaklaşımı koordineli değil” dedi.

ABD'li senatör: Trump'ın bir planı yok

Demokrat Parti Rhode Island Senatörü Jack Reed

"SALDIRMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Trump’ın birçok ülkeye yaptırımlar uyguladığını hatırlatan Reed, “Trump’ın stratejik bir planı olduğunu düşünmüyorum, yaptıkları özünde saldırmaktan öteye gitmiyor” ifadelerini kullandı.

"MÜTTEFİKLERİNE YAPTIKLARI ANLAMSIZ"

Trump’ın Kanada gibi pek çok müttefik ülkeye uyguladığı yaptırımları anlamsız bulan Reed, Trump’ın başta Çin olmak birçok ülkeleri yaptırımlarla tehdit etmek yerine istediği şeyi net bir şekilde ifade etmesi gerektiğini belirtti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye ve Katar merkez bankaları arasında para takası

Türkiye ve Katar merkez bankaları arasında para takası

81
Trump Afganistan'daki savaşa Blackwater'ı gönderecek

Trump Afganistan'daki savaşa Blackwater'ı gönderecek

46
Türk karikatüristin köprü çizimi İtalya'yı birleştirdi

Türk karikatüristin köprü çizimi İtalya'yı birleştirdi

14
ABD'de bir hastanenin 16 hemşiresi hamile

ABD'de bir hastanenin 16 hemşiresi hamile

15
Albayrak: Emre'yi aşık olduğu renklere kavuşturdum

Albayrak: Emre'yi aşık olduğu renklere kavuşturdum

38
Hindistan'da sel felaketi: 350'den fazla ölü

Hindistan'da sel felaketi: 350'den fazla ölü

16
ABD'li senatör: Trump'ın bir planı yok

ABD'li senatör: Trump'ın bir planı yok

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM