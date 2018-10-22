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ABD'li senatör'den Suudilere: Ahlaksız hükümet

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Sasse, "Suudiler başa çıkmak zorunda kaldığımız en ahlaksız hükümet" dedi.

Haber Merkezi | 22.10.2018 - 12:59..
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Cumhuriyetçi Parti'nin Nebraska Senatörü Ben Sasse, CNN televizyonunda katıldığı bir programda, Kaşıkçı'nın öldürülmesine tepki olarak, ABD'nin, Suudi Arabistan'a silah satışlarını durdurması çağrısında bulundu.

YAPTIRIMLAR MASADA

ABD'nin silah satışını kar amacıyla değil, ülkenin değerlerine inanan farklı ülkelerle ittifak kurmak için yaptığını savunan Sasse, "Suudilerin açıklaması gereken çok şey var. Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması da dahil tüm seçenekler masada olmalı." diye konuştu.

EN AHLAKSIZ HÜKÜMET

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yaşananları vahşet olarak niteleyen King, "Suudi Arabistan'ın örtbas için uydurduğu hikaye ile yolumuza devam edemeyiz. Suudiler'in bugüne kadar başa çıkmak zorunda kaldığımız en ahlaksız hükümet olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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