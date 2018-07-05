ABD'li senatörden tepki çeken açıklama

ABD Senatosu'nun Silahlı Hizmetler Komitesi'nin Cumhuriyetçi üyesi Lindsey Graham, Türkiye'nin Suriye'deki çok taraflı iç savaşa daha fazla müdahil olması halinde kendini bir çıkmazda bulabileceği uyarısında bulundu.

Bu hafta Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştükten sonra Irak'a giden Graham, Bağdat ziyareti sırasında Reuters’a yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'deki Amerikan varlığının devamını desteklemesi gerektiğini söyledi.

"ÇIKMAZA GİRECEKSİNİZ"

Türkiye son iki yılda kuzey Suriye'de iki askeri müdahale gerçekleştirerek PKK'lıları ve DEAŞ'lı teröristleri bölgeden çıkardı.

Graham, Erdoğan'la kuzey Suriye ve Irak'ı da kapsayan bölgesel tur kapsamında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Amerika’nın Suriye’deki varlığının devamının önemli olduğunu çünkü bizim oradan çekilmemizin sonuçlarının iyi olmayacağını anlatmaya çalıştım...Türk ordusunun Suriye’ye daha fazla müdahale etmesini istemezsiniz, kendinizi çıkmaza sokacaksınız" ifadelerini kullandı.

MÜNBİÇ PLANI

Türkiye ve ABD dışişleri bakanlarının geçen ayki görüşmesinin ardından iki ülkenin YPG/PYD'lilerin Münbiç'ten çekilmesine ilişkin Münbiç yol haritası üzerinde mutabakat sağladığı açıklanmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Münbiç yol haritası doğrultusunda Fırat Kalkanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca 18 Haziran'dan itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığını açıklamıştı. Graham, Fırat nehrinin doğusundaki YPG savaşçılarının, Münbiç'ten yaklaşık 20km uzakta tutulmasının "yeterli olacağını" da söyledi.