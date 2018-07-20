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ABD'li senatörlerden Türkiye'ye 'Brunson' tehdidi

Donald Trump'ın serbest bırakılması için çağrı yaptığı rahip Andrew Craig Brunson'un tutukluluğuna devam kararı verilmesi Amerikalıları çıldırttı.

REUTERS | 20.07.2018 - 09:43..
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ABD'li senatörlerden Türkiye'ye 'Brunson' tehdidi

rahip

Altı ABD'li senatör, "Türk hükümeti ABD vatandaşlarının tutukluluk haline son verene kadar" uluslararası finans kuruluşların Türkiye'ye kredi vermesinin kısıtlanmasını öngören bir yasa taslağı hazırladı.

Senatörlerin attığı bu adım Çarşamba günü İzmir'de yargılanan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğuna devam kararını izliyor.

Senato dış ilişkiler komitesinin yaptığı açıklamaya göre bazıları Cumhuriyetçi, bazıları da Demokrat Parti'den olan senatörlerin hazırladıkları yasa taslağı "Türkiye Uluslararası Finansal Kurumlar Yasası" adını taşıyor.

TÜRKİYE'YE KREDİ VERİLMESİNE KARŞI ÇIKIN

Taslak ile Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) yönetiminde bulunan Amerikalılara, bundan böyle insani amaçlı olanlar hariç olmak üzere Türkiye'ye kredi verilmesine karşı çıkmaları talimatı veriliyor.

SERBEST KALANA KADAR DEVAM

Yasa taslağının metninde, bu kısıtlamanın "Türkiye'nin (çift uyruklu kişiler ve Türkiye'deki ABD misyonlarında çalışanlar da dahil olmak üzere) Amerikan vatandaşlarının keyfi olarak tutuklanmasına veya hareket özgürlüğünden mahrum bırakılmasına son verene kadar" devam etmesi isteniyor.

ABD'Lİ RAHİP 35 YIL HAPİS CEZASIYLA YARGILANIYOR

İzmir'de 20 yılı aşkın bir süredir yaşayan Brunson, 2016 yılındaki Aralık 2016'dan bu yana tutuklu olarak yargılanıyor. Hakkındaki suçlamalardan suçlu bulunması halinde Brunson 35 yıla kadar hapis cezası alabilir. Mahkeme Brunson davasının bir sonraki duruşmasını 12 Ekim'e erteledi.

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