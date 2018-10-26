taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.63595
Euro
6.4064
Altın
1232.43
Borsa
93747.65
Gram Altın
223.724

ABD'li şirketlerden Suudi Arabistan'da petrol anlaşması

Avrupalı şirketlerinde Riyad'daki konferanstan çekilmesini sağlayan Trump, ABD'li şirketlerin petrol anlaşmaları yapmasını sağladı.

Haber Merkezi | 26.10.2018 - 07:51..
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD'li şirketlerden Suudi Arabistan'da petrol anlaşması

ABD yönetimi Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili olarak Suudi Arabistan'a yaptırım uygulayacağını açıkladı. Batılı ülkeleri de peşine takan ABD, 'Çöl Davosu'nda kendi şirketlerine yeni anlaşmalar yaptırdı.

56 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMALAR YAPILDI

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da düzenlenen ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman önderliğinde gerçekleştirilen ‘Çöl Davosu’ olarak adlandırılan ‘Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı'nda batının sözde protestosuna rağmen 56 milyar dolarlık iş anlaşması yapıldı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, 3 günlük konferans sırasında 56 milyar dolar değerinde 25’den fazla anlaşma imzalandığını belirterek, "İmzalanan sözleşmelerin çoğu ABD şirketlerine ait. ABD, Suudi ekonomisinin önemli bir parçası olmaya devam edecek çünkü bizi ilgilendiren çıkarlar, konferansın başarısız boykot kampanyasıyla zayıflatılmasından daha büyük" dedi.

"YİNE PARA KONUŞTU"

Böylece Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda vahşice katledilmesinden sonra dünyaca ünlü siyaset ve girişimcilerin bu toplantıyı boykot etmesi, milyarlarca dolarlık yatırımın yapılmasına engel olmadı.

Konferans sonrasında ‘Yine para konuştu’ yorumları yapıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kendine aşık bir Aleyna

Kendine aşık bir Aleyna

37
Sinead O'Connor Müslümanlığı tercih etti

Sinead O'Connor Müslümanlığı tercih etti

90
Askerlik Şubesi önünde bedelli kuyruğu

Askerlik Şubesi önünde bedelli kuyruğu

51
Quaresma: Kötüysem yine ayrılırım

Quaresma: Kötüysem yine ayrılırım

32
Şenol Güneş: Tepkiler abartı olabiliyor

Şenol Güneş: Tepkiler abartı olabiliyor

48
Trafik cezalarını arttıran kanun Resmi Gazete'de

Trafik cezalarını arttıran kanun Resmi Gazete'de

22
Yapay zeka ile yapılan portre müzayedede satıldı

Yapay zeka ile yapılan portre müzayedede satıldı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM