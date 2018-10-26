ABD'li şirketlerden Suudi Arabistan'da petrol anlaşması

ABD yönetimi Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili olarak Suudi Arabistan'a yaptırım uygulayacağını açıkladı. Batılı ülkeleri de peşine takan ABD, 'Çöl Davosu'nda kendi şirketlerine yeni anlaşmalar yaptırdı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da düzenlenen ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman önderliğinde gerçekleştirilen ‘Çöl Davosu’ olarak adlandırılan ‘Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı'nda batının sözde protestosuna rağmen 56 milyar dolarlık iş anlaşması yapıldı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, 3 günlük konferans sırasında 56 milyar dolar değerinde 25’den fazla anlaşma imzalandığını belirterek, "İmzalanan sözleşmelerin çoğu ABD şirketlerine ait. ABD, Suudi ekonomisinin önemli bir parçası olmaya devam edecek çünkü bizi ilgilendiren çıkarlar, konferansın başarısız boykot kampanyasıyla zayıflatılmasından daha büyük" dedi.

"YİNE PARA KONUŞTU"

Böylece Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda vahşice katledilmesinden sonra dünyaca ünlü siyaset ve girişimcilerin bu toplantıyı boykot etmesi, milyarlarca dolarlık yatırımın yapılmasına engel olmadı.

Konferans sonrasında ‘Yine para konuştu’ yorumları yapıldı.