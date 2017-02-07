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ABD'li şirketlerden Trump'ın vize yasağına karşı girişim

Amerikalı 97 şirket, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 İslam ülkesine uyguladığı vize ve ülkeye giriş yasağına karşı hukuki girişimde bulundu.

07.02.2017 - 00:41
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ABD'li şirketlerden Trump'ın vize yasağına karşı girişim

Google, Apple, Microsoft, Facebook, Twitter, Intel ve Netflix gibi ABD'deki büyük şirketlerin yöneticilerinin imzaladığı ortak bildiride, Trump'ın vize yasağının ülkedeki göçmenlik kanunlarını ve ABD Anayasası'nı ihlal ettiği öne sürüldü.

"VİZE YASAĞI FİRMALARA ZARAR VERİR"

Bildiride, Trump'ın vize yasağının ABD'nin kanunlarında ani değişim yarattığı belirtilerek, Amerikalı firmalara önemli derecede zarar verebileceği vurgulandı

Şirket yöneticilerinin imzaladığı bildiri, San Francisco'daki 9'uncu Bölge Temyiz Mahkemesine sunuldu.

ABD'li şirketlerden Trump'ın vize yasağına karşı girişim

Uzmanlar, bu hukuki girişimin Trump'a karşı açılan bir dava olmadığına dikkati çekerek, şirket yetkililerinin imzaladıkları bildirinin temyiz mahkemesinde göz önüne alınmasını talep ettiklerini kaydetti.

TRUMP'IN MAHKEME SÜRECİ

Washington eyaleti Seattle kentinin Federal Yargıcı James Robart, geçen cuma ABD Başkanı Donald Trump'ın vize yasağını askıya almıştı. Adalet Bakanlığı ise yasağın tekrar yürürlüğe konulması için San Francisco'daki Temyiz Mahkemesine başvurmuştu ancak söz konusu mahkeme, pazar sabahı Adalet Bakanlığının talebini reddetmişti.

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