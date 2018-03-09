ABD'li Tai otelde doğurdu imdadına THY personeli yetişti

22 yaşındaki ABD vatandaşı Tai Freeman, Almanya'ya arkadaşlarının yanına gitmek için yola çıktı. Eşini Atlanta'da bırakan Freeman, İstanbul'a indiğinde dinlenmek için otele gitti. Kullandığı THY'nin yakınlarındaki otelde doğum yapan kadının imdadına THY personeli yetişti.





BEBEĞİN ADI XAVİER ATA

İstanbul'da dün gece otelde doğum yapan ABD'li anne ve bebeğine, Atatürk Havalimanı'nda görev yapan çalışanlar yardıma koştu. Annenin kağıt havlulara sarılı bir bebekle, bebek bakım odasına girdiğini gören havalimanı çalışanları anneye yardımcı olmak ve bebeğin bakımını yapmak için adeta seferber oldu. Bebeğe Xavier adının yanına Ata ismi de verildi.

ALMANYA'YA ARKADAŞLARININ YANINA GİDİYORDU

Bebeğe bez, mama ve kıyafet alan çalışanlar, genç anne Tia Freeman'a yardım ettiler. Bebeğini kucağına alarak, Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere konuşan Freeman, Atlanta'dan Stutgart'a gitmek için İstanbul'a geldiğini ve dinlenmek için otele yerleştiğini söyleyerek, "Dün gece 20.40'ta doğdu. Şimdi de geri gitmeye çalışıyorduk. İyi hissediyorum. Şimdi iyileştiğimi tahmin ediyorum. İstanbul'a indim Almanya'ya gidecektim. Otele yerleştim sonra sürpriz bir şekilde doğum gerçekleşti. Çok hızlı bir şekilde oldu. Hastaneye gidemedim. Babası Atlanta'da. Almanya'ya arkadaşlarımı ziyarete gidiyordum" dedi.