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ABD'li uzman: Kendimizi kandırmayalım YPG PKK’dır

Orta Doğu uzmanı Michael Doran Amerika’nın Suriye politikasını eleştirdi ve Türkiye'nin PKK oluşumuna izin vermeyeceğini belirtti.

Haber Merkezi | 30.01.2018 - 17:26..
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ABD'li uzman: Kendimizi kandırmayalım YPG PKK’dır

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı Washington’da yakından takip ediliyor.

Amerika'nın Sesi sitesinin haberine göre, Washington’daki düşünce kuruluşlarından Hudson Enstitüsü de “Türkiye, Kürtler ve Orta Doğu’da Düzen Mücadelesi” adlı panelde konuyu masaya yatırdı.

ABD'li uzman: Kendimizi kandırmayalım YPG PKK’dır

"KENDİMİZİ KANDIRMAYALIM"

Bush dönemi Savunma Bakanlığı'nda üst düzey görevler yapmış olan Orta Doğu uzmanı Michael Doran, paneldeki konuşmasında, ‘YPG’nin PKK olmadığını söyleyerek "Kendimizi kandırmayalım.” ifadesini kullandı.

Doran, "Obama döneminde yetkililer Türk yetkililerin karşısına oturup YPG’nin PKK olmadığını söyledilerse kendimizle dalga geçtik demektir. Bu konu diğer bütün konulardan farklı. Eğer ilişkileri düzeltmek için çaba harcanmazsa hiç umut yok demektir. PKK Stalinci bir inanca sahip, bizim şemsiyemiz altında çok güçlendi ve büyüdü. Bunun bizi endişelendirmesi gerekir. Sorun, Kürtler’le birlikteliğimiz değil, PKK’yla iş birliğimiz. Ankara’yı her şeyden çok rahatsız eden de bu bence.” dedi.

Doran, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde bir PKK oluşumuna izin vermeyeceğini de söyledi.

ABD'li uzman: Kendimizi kandırmayalım YPG PKK’dır

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